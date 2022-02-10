«Эх, где же ты потерялась, злосчастная десятая?» Реакция болельщиков на четвертое место Непряевой

Болельщики поддержали лыжницу Непряеву после 4-го места в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде

Болельщики отреагировали на четвертое место российской лыжницы Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Победителем гонки стала норвежка Тереза Йохауг, второе место — у Кертту Нисканен из Финляндии. Непряева боролась за медали, но на финише уступила бронзовому призеру Кристе Пармакоски 0,1 секунды.

Александр Михайлов: «Как же обидно...»

Малюта: «Жаль. Чуть-чуть до медали не хватило. 0,1 сек, блин... Ничего, еще будут гонки, Наташе — не расстраиваться! Йохауг — просто бешеная! Нисканен очень удивила — такую борьбу Терезе навязала! Тем не менее, в эстафете у наших девчонок хорошие перспективы».

Иван Петров: «Ну как так-то Наташа!? Что за непруха. Отыграла у финки почти все на заключительном отрезке... Ээээх».

Shur: «Очень жаль и обидно. Что такое 1 десятая секунды? Один миг. Моргнуть только можно. Ждем следующих стартов».

Боярская шляпа: «Два таких облома. Какое бы слово подобрать?»

Karwin: «Эх... какое разочарование... Наталье собраться и успешно выступить в следующей гонке!»

vpered Zenit: «Эх, где же ты потерялась, злосчастная десятая. Жаль. Хотя финке еще обиднее, ее от золота ОИ отделило почти столько же».

Frenja: «Три россиянки в десятке, все четверо в пятнадцати лучших. Ни у кого такой плотности нет. У норвежек кроме Йохауг никого в двадцатке. Шведки не на ходу, финки сильны только классикой. Ждем золото в большой эстафете в субботу».

KlimA: «Наташа — молодец! Завтра парни поквитаются».

Ezoloto: «Эхххх, Наташенька...Отыграть 8 сек. за полтора км и проиграть 0,1... Как обидно! Ну, ничего, есть еще эстафета, по-моему, шансы у наших девчонок очень даже!»

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующая гонка у женщин состоится 12 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х5км.