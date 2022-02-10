В Пекине прошла гонка с раздельным стартом на 10 км. Победила Тереза Йохауг. Юлия Ступак — седьмая. После финиша она призналась, что чувствует себя лучше — и считает, в этом большая заслуга болельщиков.

— Ничего не могу сказать насчет раскладки, — призналась Юлия. — Ехала как чувствовала. Определенной тактики не было. Если начинать быстро — наешься быстро. Но я постаралась отдать все, что у меня осталось за душой. Радует, что уже чуть лучше, чем в скиатлоне. Это из-за того, что болельщики отдают мне свою энергию. Я прям ожила сегодня. Могу себе поставить «три».

— После финиша общались с Наташей, которая проиграла 0,1 в борьбе за бронзу. Нашли нужные слова?

— Да. Мы проходили много подобных ситуаций, начиная с юниорского возраста. И, как показывает время, где-то ты теряешь, а где-то находишь еще больше.