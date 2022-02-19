Большунов: «После первой гонки я увидел золотые ботинки и подумал, что неплохо если бы у меня такие были»
Лыжник Александр Большунов рассказал, откуда у него золотые ботинки, в которых он поднялся на пьедестал после победы в масс-старте на Олимпиаде-2022.
— Откуда ботинки такие такие модные?
— Да, ботинки золотые. После первой гонки я увидел их и подумал, что неплохо если бы у меня такие были. Вот, когда третью золотую медаль заработал, мне их принесли.
— У вас три золота на Олимпиаде, у Клебо два. Для вас принципиально это?
— Было бы неплохо, если бы было четыре. Я благодарен судьбе, что смог завоевать три золота. Это что-то невероятное.
Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Два предыдущих золота он также завоевал на Играх в Китае — в скиатлоне и в мужской эстафете в составе сборной России.
Масс-старт стал последней гонкой у мужчин на Олимпиаде в Пекине.