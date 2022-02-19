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Сегодня, 12:43

Большунов: «После первой гонки я увидел золотые ботинки и подумал, что неплохо если бы у меня такие были»

Большунов рассказал, что увидел золотые ботинки после первой гонки на Олимпиаде-2022
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Лыжник Александр Большунов рассказал, откуда у него золотые ботинки, в которых он поднялся на пьедестал после победы в масс-старте на Олимпиаде-2022.

— Откуда ботинки такие такие модные?

— Да, ботинки золотые. После первой гонки я увидел их и подумал, что неплохо если бы у меня такие были. Вот, когда третью золотую медаль заработал, мне их принесли.

— У вас три золота на Олимпиаде, у Клебо два. Для вас принципиально это?

— Было бы неплохо, если бы было четыре. Я благодарен судьбе, что смог завоевать три золота. Это что-то невероятное.

Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Два предыдущих золота он также завоевал на Играх в Китае — в скиатлоне и в мужской эстафете в составе сборной России.

Масс-старт стал последней гонкой у мужчин на Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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