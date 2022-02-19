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Сегодня, 12:44

Якимушкин прокомментировал свое серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Якимушкин прокомментировал свое серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал свое серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

— Вань, ты тут после гонки на 15 километров стоял и говорил: «Все, я умер, мне не хватило времени». Сейчас все нормально? Как раз это время прошло, которое нужно было?

— Не знаю, видимо, надо разговаривать больше с тренером, сколько времени. То, что мы рассчитывали, что я смогу подойти к «пятнашке», не получилось, высота внесла свои коррективы. Я рад, что мне дали шанс пробежать 30 километров, что так все сложилось, и все-таки со своей первой Олимпиады я уеду с медалью.

— У тебя была уверенность, что ты победишь 30 км?

— Да. Этот разгон был сразу после «пятнашки». Состав определен был. Там вроде уже никах изменений не было.

— Вообще вы должны были бежать полтинник. Когда было неизвестно, состоится гонка или нет, перенесут ли, как вы это все переживали внутри команды?

— Никто не говорил нам об отмене. Сказали, что могут критерии дистанции поменяться. Мы приехали и спокойно сидели у себя на лавочке, готовились к гонке. В любом случае 30 или 50 км — это очень длинная гонка, и что-то там критичного там не меняется.

— Тебя не шокировала погода сегодня утром?

— Мне кажется, тут погода уже никого не шокирует. Что здесь происходит изо дня в день, то солнышко, то ветер, то мороз. С одной стороны, мы уже привыкли. К тому же мы бегали в России, мы бегали в морозы. Для нас, мне кажется, это менее критично, чем для тех же норвежцев.

Сегодня, 19 февраля Якимушкин стал серебряным призером в масс-старте. Олимпийским чемпионом стал другой россиянин Александр Большунов, бронза — у норвежца Симена Крюгера.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Иван Якимушкин
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