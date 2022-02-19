Большунов объяснил, зачем целовал снег, и согласился быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады
Российский лыжник Александр Большунов, выигравший золото в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, поделился своими эмоциями и объяснил, почему целовал снег.
Дистанции была укорочена с 50 км до 28 км из-за холода.
— После финиша упал потому что сил не было, или это эмоции?
— Я упал чисто поцеловать китайский снег. Я хочу сказать спасибо китайской земле, что она меня так приняла, что я смог стать здесь олимпийским чемпионом. Это невероятно.
— Тебе завтра нести флаг? С тобой кто-то связывался?
— Не знаю, посмотрим. Ждать осталось недолго. Скажут — понесу. Я за.
— Отпуск долгий будет после Олимпиады? Кубок мира через неделю.
— Как минимум, месяц. Олимпийские игры прошли, можно завязывать.
— Что сказал после финиша бразильцу и хорвату?
— Поздравил ребят, что финишировали. Они меня поздравили. Пожелали удачи. Хорват немного по-русски говорит.
Напомним, что для Большунова это девятая олимпийская медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.