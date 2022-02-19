Большунов объяснил, зачем целовал снег, и согласился быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

Большунов заявил, что согласен быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший золото в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, поделился своими эмоциями и объяснил, почему целовал снег.

Дистанции была укорочена с 50 км до 28 км из-за холода.

— После финиша упал потому что сил не было, или это эмоции?

— Я упал чисто поцеловать китайский снег. Я хочу сказать спасибо китайской земле, что она меня так приняла, что я смог стать здесь олимпийским чемпионом. Это невероятно.

— Тебе завтра нести флаг? С тобой кто-то связывался?

— Не знаю, посмотрим. Ждать осталось недолго. Скажут — понесу. Я за.

— Отпуск долгий будет после Олимпиады? Кубок мира через неделю.

— Как минимум, месяц. Олимпийские игры прошли, можно завязывать.

— Что сказал после финиша бразильцу и хорвату?

— Поздравил ребят, что финишировали. Они меня поздравили. Пожелали удачи. Хорват немного по-русски говорит.

Напомним, что для Большунова это девятая олимпийская медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.