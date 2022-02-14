«Мои золотые!». Вяльбе выложила победный пост в Instagram

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе опубликовала пост в Instagram в честь победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Вяльбе выложила снимок с Алексеем Червоткиным, Александром Большуновым, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.

«Мои золотые!» — подписала она фото.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.