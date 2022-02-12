«Мы просто на дне! Не буду выступать за сборную». Новый скандал со скелетонисткой Никитиной

Лидер женской сборной России атакует руководителей своей федерации после неудачи в Пекине-2022

В российском скелетоне продолжает полыхать скандал. Лидер женской сборной Елена Никитина, которая приехала на Игры в Пекин за медалью, неудачно выступила в первый день олимпийского турнира и излила свой гнев в Instagram. «Морально я уничтожена еще в середине сезона, — призналась спортсменка. — Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Не терпите это! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители».

Глава федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление бронзовой призерки Сочи-2014: «Для меня этот пост — неожиданность. Никакой войны нет. Думаю, что это просто нервы и разочарование от результатов».

Позднее тренер спортсменки Денис Алимов рассказал «СЭ» о ситуации в команде. По его словам, никакого конфликта нет, просто по ходу этого сезона спортсмены и руководство не совпадали во взглядах на производителей скелетонов. Вся сборная катается на скелетонах немецкого производителя Дирка Матшенеца, а Елена с этого сезона решила перейти на скелетоны от Вилли Шнайдера. Алимов несколько раз рекомендовал Никитиной поменять скелетон, но спортсменка стоит на своем.

Сегодня после третьей попытки Никитина смогла подняться на 17-ю строчку, а в заключительной попытке не позволила соперницам приблизиться. Затем россиянка вышла к российским журналистам и со слезами на глазах подробно рассказала о своих переживаниях.

— Елена, какие итоги можете подвести?

— Это провал. Первая Олимпиада нашего скелетона без медалей с 2006 года. Для меня это удар, мы очень много тренировались. Мы сильно хотели, а в итоге получили худший результат. Я на 17-м месте. Когда была юниором и то лучше выступала. Если быть честной, у нас в команде не очень хорошая атмосфера. Это сильно давит. Надеюсь, после Олимпиады это изменится и у нас будет мир, появится одна единая цель. Все вместе мы станем сильнее, чем по одиночке. Это касается не спортсменов, а тренеров и руководства. Я очень надеюсь, что все изменится. Хуже уже быть не может. Мы просто на дне! Реально.

Думала, что тренеры проявят мудрость, но этого не случилось

— Что все-таки случилось?

— У нас произошло разделение команды. Часть команды каталась на старых скелетонах одного производителя, но в команду пришел новый производитель. Руководство сказало: вы будете кататься только на этом скелетоне на новой механике. Мы попробовали, у кого-то не пошло. Кто-то сказал, что перед Олимпиадой не будет пересаживаться, риски большие. Руководство приняло решение: тем, кто не пересаживается, объявляется бойкот. Лично мне говорили, что у меня ничего не получится. Иностранные тренеры после побед меня поздравляли, а наши говорили: «И что от того, что ты выиграла? Это ничего». Это, конечно, било, и с каждым этапом становилось все хуже. Мы первый этап выигрывали, потом становились шестыми, двенадцатыми, сейчас я вообще 17-я. Это реально проблема. Я очень надеюсь, что это все решится. Я больше так не хочу выступать. Скажу больше: я не хочу находиться тут, если ничего не поменяется.

— Если эта ситуация не разрешится, Елена Никитина не будет выступать?

— Да. Я просто настолько вымоталась и силы свои отправляла не туда... Я не хочу ехать на чемпионат России, где я могу просто покайфовать, потому что у меня уже нет сил. Я на четвертый заезд в Пекине выходила, просто чтобы проехать — сделать какую-то свою работу. Пока не готова бороться, выступать. Хочу отдохнуть немножко.

К отсутствию наград в Пекине привел разлад

— В прошлом году вы выступали на скелетоне Матшенеца, а в начале этого решили сменить его на скелетон Шнайдера...

— И случился конфликт... Думала, что тренеры проявят мудрость, примут какое-то решение, но этого не случилось, к сожалению. Не говорю, что они плохие. У нас были прекрасные результаты с этими тренерами, с этим инвентарем. Просто, когда в команде разлад, никакого результата никогда не будет. Не мы плохие или они — просто все идут вразнобой. Все злятся и думают: «Хоть бы ты на этом инвентаре проиграла, а этот на другом выиграл». Мы сами уже такие стали... Команда разделилась. Все, кто на «Шнайдере», думают о тех, кто на другом скелетоне: «Давайте-давайте... Хоть бы он нехорошо выступил». Не из-за того, что мы кого-то не любим, а потому что нас носом тыкают сразу: «Вот видите, он на другой механике».

— Руководство с вами разговаривало после вчерашней скандальной публикации?

— Сегодня президент федерации мне сказала: «Давай поговорим». Но надо было раньше разговаривать, когда все это нагнеталось. А не когда главный старт и мы в заднице... Чего сейчас уже разговаривать?

Будем следить за ситуацией в сборной после Олимпийских игр. В любом случае можно констатировать, что разлад есть и, скорее всего, именно он привел к отсутствию наград в Пекине.