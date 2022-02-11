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Сегодня, 09:10

«Страшно, когда в тебе убивают любовь к спорту». Скелетонистка Никитина — о ситуации в сборной на Олимпийских играх

Российская скелетонистка Никитина рассказала о ситуации внутри национальной команды по скелетону
Сергей Разин
корреспондент
Елена Никитина.
Фото Instagram
Сторис Елены Никитиной.
Фото Instagram
Сторис Елены Никитиной.
Фото Instagram
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Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о ситуации внутри российской сборной по скелетону.

«Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Очень сложно было все преодолеть без последствий, я до последнего думала, что справлюсь с этим всем, но не получилось. К сожалению, я не робот... Я очень давно хотела все рассказать, вне зависимости от результата. Завтра я просто проеду два заезда для себя, как раньше, не пытаясь ничего никому доказать, а просто насладиться процессом когда-то любимого мною дела!

Как человек, который прошел через этот опыт, хочу сразу им поделиться. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. А внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время. Это самое страшное, самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который был в этом замешан. Самое страшное, что в тебе убивают любовь к спорту, которому ты посвятил жизнь», – написала Никитина в сторис Instagram.

Сторис Елены Никитиной. Фото Instagram
Сторис Елены Никитиной.
Фото Instagram

 

Сторис Елены Никитиной. Фото Instagram
Сторис Елены Никитиной.
Фото Instagram

Никитина является четырехкратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19. На Олимпиаде-2022 после двух заездов Никитина занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся завтра, 12 февраля. Начало – в 15.20 (мск).

Олимпиада
Елена Никитина
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