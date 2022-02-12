«Видимо, советы с моей стороны как личного тренера Лены Никитиной она назвала давлением». Монолог старшего тренера сборной России по скелетону

Денис Алимов объяснил, почему скелетонистка Елена Никитина эмоционально выступила в соцсетях.

В пятницу, 11 февраля, скелетонистка Елена Никитина эмоционально выступила в социальных сетях после своего неудачного заезда. «Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю», — написала Никитина в сторис Instagram.

Мы обратились к старшему тренеру сборной России по скелетону Денису Алимову, чтобы прояснить, что на самом деле происходит в команде.

— Это реакция на неудачное выступление, — начал Алимов. — Никакого конфликта нет — идут обычные, порой непростые тренировочные процессы, когда мнения всех участников не всегда совпадают. Понятно, что какие-то несогласия есть, но это не давление, а обычная тренерская работа. Думаю, что у нее стресс, и это естественно в сложившейся обстановке. Мы тоже все расстроены, удивлены и пытаемся проанализировать произошедшее. К такому выступлению она была не готова. Если Саша Третьяков сказал после своего четвертого места, что он испытывает разочарование, то можно себе представить, что чувствует Лена и мы все. Прежде чем искать виновных, мы должны попытаться найти вину в самих себе, в том числе и Елена.

Хочу напомнить, как все начиналось. Два года назад мы решили взять бывшего главного тренера олимпийской сборной Германии по скелетону Дирка Матшенеца. Олимпийский комитет поддержал нас финансированием. Все тренеры и спортсмены, включая Лену, были этому рады. Дирк сам является производителем скелетонов. Саша Третьяков и Лена Никитина весь прошлый сезон выступали на его продукции. Саша стал чемпионом Европы, серебряным призером чемпионата мира и неоднократно побеждал на этапах Кубка мира. Лена также стала чемпионкой Европы, впервые за четыре года в 2021-м завоевала бронзу ЧМ и неоднократно становилась призером и победителем этапов Кубка мира.

Елена Никитина. Фото AFP

Мы все были очень рады таким результатам и во многом связали их с работой немецкого тренера и его скелетонами. И вдруг в этом сезоне Лена принимает решение перейти на старые скелетоны, которые изготавливает Шнайдер. Я как личный тренер и механик нашей команды настоятельно рекомендовали Лене продолжать работать на той же технике, что и в прошлом сезоне, когда у Никитиной было много успешных выступлений. Но Лена настаивала, что ей комфортнее на скелетонах Шнайдера. Весь олимпийский сезон я то более настойчиво, то мягче возвращался к этой теме и уговаривал Лену пересесть на скелетоны Дирка, видя, что ее результаты стали хуже.

Может быть, моя вина в том, что в начале сезона мы не приняли жесткое решение для всей сборной — использовать скелетоны Дирка. Я был уверен, что Лена сама увидит, на какой технике результаты лучше. Мы продолжали на все соревнования возить технику Дирка. Просили ее хотя бы на одном Кубке попробовать вернуться к ней. Саша Третьяков весь сезон продолжал работать на тех же скелетонах, и его результаты были лучше, да и на Олимпийских играх он оказался в шаге от бронзы. Видимо, эти советы с моей стороны как личного тренера Лены она назвала давлением. Но это моя работа — честно говорить свое мнение и вести спортсмена к победам.

Главный тренер и президент федерации приняли решение не оказывать на Лену давления и позволить ей самой принимать решение. Вот, собственно говоря, в чем была проблема весь сезон. Но результаты доказывают мою правоту. Я очень переживаю за Лену, вижу, как ей тяжело, и мне искренне жаль, что причины своих неудач она в том числе видит в моих рекомендациях. Сейчас у нее просто эмоциональный шок. И это все объясняет.

Она взрослый, опытный человек, и я уверен, что Лена справится с эмоциями и мы продолжим плодотворно работать в следующем сезоне, проанализировав все ошибки. После соревнований я постараюсь с ней поговорить.

Елена Никитина. Фото AFP

В последнее время появилась нехорошая тенденция, и не только в нашем спорте, — в своих неуспешных выступлениях винить руководство федерации. Это, по меньшей мере, некрасиво. Федерация, так же как Минспорт и Олимпийский комитет, делает все, чтобы помочь нашему спорту развиваться, атлетам — готовиться к выступлениям. И получается, что если они победили — то это они такие великие, а если проиграли, то все вокруг виноваты. Это спорт. Если что-то не получилось, то надо объединяться, анализировать и начинать все сначала.

У нас в женской сборной Лена всегда была самой большой надеждой и любимицей, но это не значит, что мы должны во всем соглашаться с ее видением мира. Так же как и она, безусловно, имеет право на свое мнение. Для этого мы и должны работать как одна команда, как единомышленники и доверять друг другу. Наши заезды длятся одну минуту, и даже если техника прекрасная, не менее важен эмоциональный настрой спортсмена, его вера в победу, в своих тренеров, болельщиков, в свою страну — тогда все получится.

Вот тут-то и не получилось... С себя вины не снимаю. В чем-то был недостаточно жестким, а в чем-то недостаточно мягким. Надо продолжать работу, как правильно Лена сказала: «Жизнь на этом не кончается». Надеюсь, что и ее любовь к спорту тоже. Пусть Лена сегодня достойно и спокойно выступит — и все начнем заново.