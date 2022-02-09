Елистратов: «Хочу поблагодарить мою страну и МОК за то, что эти Игры состоялись»

Россиянин Семен Елистратов поблагодарил своих соперников после завоевания бронзовой медали в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Хотел бы сказать большое спасибо моим соперникам, благодаря друг другу мы растем и наш вид спорта развивается. Мужики, я вас люблю! Не важно, кто первый сегодня, а кто последний. Это мои четвертые игры. Хочу поблагодарить мою страну и МОК за то, что эти Игры состоялись. Если бы их отложили, может быть, меня здесь не было. Я точно не знаю, но иногда песок сыпется!» — сказал он.

Победу одержал кореец Хван Дэ Хон. Елистратов пришел к финишу одновременно с канадцем Стивеном Дюубуа. Все решал фотофиниш, который отдал серебро канадцу.

После финиша россиянин не сдержал эмоций и расплакался, обняв тренера.