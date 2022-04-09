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Сегодня, 14:28

«Ничего страшного». Елистратов отреагировал решение ФПОР заменить автомобили на денежные гранты

Елистратов отреагировал решение ФПОР заменить автомобили на денежные гранты
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский шорт-трекист, бронзовый призер Олимпиады в Пекине-2022 Семен Елистратов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Фонда поддержки олимпийцев России заменить автомобили на денежные гранты.

Как ранее заявили в пресс-службе ФПОР, размеры денежных грантов сопоставимы с выплатами по линии государства.

«Ничего страшного. Нас же все равно поддерживают. Большое спасибо!», — сказал Елистратов «СЭ».

В феврале правительство России приняло решение о том, что спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Пекине, получат 4 миллиона рублей. Серебряные призеры получат 2,5 миллиона рублей, а бронзовые — 1,7 миллиона.

На Играх в Китае, которые проходили с 4 по 20 февраля, сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Семен Елистратов
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