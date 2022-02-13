Все медали 13 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: спортсмены разыграют семь комплектов наград
В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей в пяти видах спорта.
08.45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом
Россию представят Александр Андриенко и Иван Кузнецов.
10.00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км
Россию представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
12.00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км
Россию представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.
13.45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Россию представят Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов.
14.44. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал A
15.14. Шорт-трек. Мужчины 500 м. Финал A
Россию представят Константин Ивлиев и Павел Ситников.
16.56. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м
Россию представят Дарья Качанова, Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина.