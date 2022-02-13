Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 07:00

Все медали 13 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: спортсмены разыграют семь комплектов наград

13 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов наград
Галина Глазко

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей в пяти видах спорта.

08.45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом

Россию представят Александр Андриенко и Иван Кузнецов.

10.00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

Россию представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

12.00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км

Россию представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

13.45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

Россию представят Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов.

14.44. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал A

15.14. Шорт-трек. Мужчины 500 м. Финал A

Россию представят Константин Ивлиев и Павел Ситников.

16.56. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м

Россию представят Дарья Качанова, Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Олимпиада
Александр Большунов
Кристина Резцова
Ольга Фаткулина
0
Читайте также
«Мы просто на дне! Не буду выступать за сборную». Новый скандал со скелетонисткой Никитиной
Плохая девочка и первый гей Франции, которых прокляли на прошлых Играх: Кто такие фигуристы Пападакис и Сизерон, установившие мировой рекорд в ритм-танце на Олимпиаде-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 13 февраля
Российские керлингисты победили Италию на Олимпиаде-2022
Российские горнолыжники не смогли финишировать в первой попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде
Валиева получила 26-й стартовый номер на короткую программу Олимпиады-2022
На Олимпиаде в Пекине отменили тренировку горнолыжниц из-за снегопада
Квалификацию в женском слоупстайле на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за снегопада
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, мужская эстафета: где смотреть и во сколько начало трансляции
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости