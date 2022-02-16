Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек

Сегодня, 16:57

Семен Елистратов: «Гонку надо будет пересмотреть, поучиться на ошибках»

Российский шорт-трекист Елистратов прокомментировал результат мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Российский шорт-трекист Семен Елистратов подвел итоги финала мужской эстафеты на 5000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Золото по итогам гонки завоевала сборная Канады, серебряный призер — команда Кореи, бронза — у Италии. Сборная России проиграла итальянцам 0,009 секунды в борьбе за бронзу.

«Мы однозначно настраивались бороться сегодня до последней капли сил. Тактика была — постоянно удерживаться на второй позиции, не отпускать лидера, не давать уйти в отрыв. Знали, что канадцы в какой-то момент совершат рывок, они всегда так делают. И все-таки пропустили его. Две команды сразу ушли вперед, а итальянцы буквально вцепились, не отпускали нас. У них хорошая, ровная четверка. На финише, считаю, у меня все-таки был шанс опередить соперника и тактически, мне казалось, я успел все просчитать. Но не получилось и сейчас очень тяжело и обидно. Гонку надо будет пересмотреть, поучиться на ошибках.

Этот опыт пригодится. Прежде всего, нашим ребятам помоложе, у которых еще много турниров впереди. Про себя могу сказать, что уже после Пхенчхана я перестал загадывать далеко. Иду от года к году, и каждый раз мы с тренером принимаем решение, исходя из того, что происходит на данный момент. Я не знаю, буду ли я на следующих Олимпийских играх. Но если буду, то точно не ради просто участия, а чтобы бороться за медали. Иначе не вижу никакого смысла ехать. Сейчас хочу больше времени уделять семье, приложить руку к воспитанию сына, потому что пока это в основном скайп и телефон. Эту Олимпиаду я завершил с медалью, и она мне очень дорога. Личными соревнованиями я доволен. А от результата эстафеты, конечно, остается осадок. Потому что нет ничего вообще ничего хуже в спорте, я в это знаю, чем четвертое место на Олимпийских играх", — цитирует Елистратова пресс-служба ОКР.

В составе российской команды в эстафете выступили Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

Олимпиада 2022: Вадим Шипачев. Олимпиада 2022: медали в лыжах, биатлоне и фристайле. Россия может сыграть в хоккее с Канадой. Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
0
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Женская сборная России по керлингу проиграла Швеции на Олимпиаде
Зачем Шашилов сам отправил себя в отставку?
Матыцин поздравил лыжников сборной России с бронзовыми медалями в мужском и женском командном спринте на Олимпиаде-2022
Большунов — восьмикратный призер Олимпиады! Больше медалей России принес только один человек
Олимпиада 2022: медали в лыжах, биатлоне и фристайле. Россия может сыграть в хоккее с Канадой. Онлайн-трансляция 16 февраля
Симон Фуркад поддержал российского биатлониста Латыпова после неудачи в эстафете на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корейская шорт-трекистка Чхве Мин Чон выиграла забег на 1500 м на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости