Семен Елистратов: «Гонку надо будет пересмотреть, поучиться на ошибках»

Российский шорт-трекист Семен Елистратов подвел итоги финала мужской эстафеты на 5000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Золото по итогам гонки завоевала сборная Канады, серебряный призер — команда Кореи, бронза — у Италии. Сборная России проиграла итальянцам 0,009 секунды в борьбе за бронзу.

«Мы однозначно настраивались бороться сегодня до последней капли сил. Тактика была — постоянно удерживаться на второй позиции, не отпускать лидера, не давать уйти в отрыв. Знали, что канадцы в какой-то момент совершат рывок, они всегда так делают. И все-таки пропустили его. Две команды сразу ушли вперед, а итальянцы буквально вцепились, не отпускали нас. У них хорошая, ровная четверка. На финише, считаю, у меня все-таки был шанс опередить соперника и тактически, мне казалось, я успел все просчитать. Но не получилось и сейчас очень тяжело и обидно. Гонку надо будет пересмотреть, поучиться на ошибках.

Этот опыт пригодится. Прежде всего, нашим ребятам помоложе, у которых еще много турниров впереди. Про себя могу сказать, что уже после Пхенчхана я перестал загадывать далеко. Иду от года к году, и каждый раз мы с тренером принимаем решение, исходя из того, что происходит на данный момент. Я не знаю, буду ли я на следующих Олимпийских играх. Но если буду, то точно не ради просто участия, а чтобы бороться за медали. Иначе не вижу никакого смысла ехать. Сейчас хочу больше времени уделять семье, приложить руку к воспитанию сына, потому что пока это в основном скайп и телефон. Эту Олимпиаду я завершил с медалью, и она мне очень дорога. Личными соревнованиями я доволен. А от результата эстафеты, конечно, остается осадок. Потому что нет ничего вообще ничего хуже в спорте, я в это знаю, чем четвертое место на Олимпийских играх", — цитирует Елистратова пресс-служба ОКР.

В составе российской команды в эстафете выступили Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.