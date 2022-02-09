Елистратов взял бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м на Олимпиаде
Россиянин Семен Елистратов занял третье место в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500.
Победу одержал представитель Кореи Хван Дэ Хон . Елистратов пришел к финишу одновременно с канадцем Стивеном Дюубуа. Все решал фотофиниш, который отдал серебро канадцу.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
1 500 м
Финал А
1. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.09,219
2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.09,254
3. Семен Елистратов (Россия) — 2.09,267
4. Лю Шаоан (Венгрия) — 2.09,409
5. Ли Джуне Сео (Корея) — 2.09,622
6. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.09.953
7. Пак Ин Ук (Корея) — 2.10,176
8. Адил Галиахметов (Казахстан) — 2.11,584
9. Фаррелл Триси (Великобритания) — 2.11,988
10. Юри Конфортола (Италия) — 2.12,384
1 500 м
Финал B
1. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 2.18,059
2. Денис Айрапетян (Россия) — 2.18,076
3. Стейн Десмет (Бельгия) — 2.18,278
4. Свен Рес (Нидерланды) — 2.18,299
5. Рейнис Берзинс (Латвия) — 2.18,499
6. Казуки Йосигава (Япония) — 2.18,585