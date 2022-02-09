Елистратов взял бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м на Олимпиаде

Россиянин Елистратов занял третье место на дистанции 1500 м на Олимпиаде

Россиянин Семен Елистратов занял третье место в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500.

Победу одержал представитель Кореи Хван Дэ Хон . Елистратов пришел к финишу одновременно с канадцем Стивеном Дюубуа. Все решал фотофиниш, который отдал серебро канадцу.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

1 500 м

Финал А

1. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.09,219

2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.09,254

3. Семен Елистратов (Россия) — 2.09,267

4. Лю Шаоан (Венгрия) — 2.09,409

5. Ли Джуне Сео (Корея) — 2.09,622

6. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.09.953

7. Пак Ин Ук (Корея) — 2.10,176

8. Адил Галиахметов (Казахстан) — 2.11,584

9. Фаррелл Триси (Великобритания) — 2.11,988

10. Юри Конфортола (Италия) — 2.12,384

1 500 м

Финал B

1. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 2.18,059

2. Денис Айрапетян (Россия) — 2.18,076

3. Стейн Десмет (Бельгия) — 2.18,278

4. Свен Рес (Нидерланды) — 2.18,299

5. Рейнис Берзинс (Латвия) — 2.18,499

6. Казуки Йосигава (Япония) — 2.18,585