Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 16 февраля

На Олимпиаде-2022 16 февраля будут разыграны восемь комплектов медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в среду, 16 февраля, будут разыграны восемь комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

16 февраля, среда (время московское)

Хоккей

7.10 Мужчины. 1/4 финала. США — Словакия

9.00 Мужчины. 1/4 финала. РОССИЯ — Дания (Первый)

11.40 Мужчины. 1/4 финала. Финляндия — Швейцария (Matchtv.ru)

14.30 Женщины. Матч за 3-е место. Финляндия — Швейцария

16.30 Мужчины. 1/4 финала. Швеция — Канада (Matchtv.ru)

Лыжи

10.15 Женщины. Командный спринт. Полуфинал

Наши: Наталья Непряева, Юлия Ступак.

11.15 Мужчины. Командный спринт. Полуфинал

Наши: Александр Большунов, Александр Терентьев.

12.15 Женщины. Командный спринт. Финал (Россия 1)

12.45 Мужчины. Командный спринт. Финал (Россия 1)

Биатлон

10.45 Женщины. Эстафета (Россия 1)

Наши: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.

Горные лыжи

5.15 Мужчины. Слалом. Первая попытка (Matchtv.ru)

Наши: Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Александр Хорошилов.

7.00 Женщины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд

Наши: Юлия Плешкова.

8.45 Мужчины. Слалом. Вторая попытка (Matchtv.ru)

Фристайл

4.30 Мужчины. Слоупстайл. Финал 1 (Матч Страна)

4.58 Мужчины. Слоупстайл. Финал 2 (Матч Страна)

5.26 Мужчины. Слоупстайл. Финал 3 (Матч Страна)

14.00 Мужчины. Акробатика. Финал 1 (Matchtv.ru)

Наши: Илья Буров, Станислав Никитин.

15.00 Мужчины. Акробатика. Финал 2 (Matchtv.ru)

Шорт-трек

14.30 Женщины. 1500 м. 1/4 финала (Matchtv.ru)

Наши: Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова.

15.15 Женщины. 1500 м. 1/2 финала (Matchtv.ru)

15.32 Мужчины. Эстафета. Финал В (Matchtv.ru)

15.44 Мужчины. Эстафета. Финал А (Matchtv.ru)

Наши: Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников.

16.11 Женщины. 1500 м. Финал В (Matchtv.ru)

16.18 Женщины. 1500 м. Финал А (Matchtv.ru)

Керлинг

4.05 Женщины. Групповой турнир

Канада — США

Швейцария — Корея

Китай — Великобритания (Матч Игра)

9.05 Мужчины. Групповой турнир

Великобритания — РОССИЯ (Matchtv.ru)

Китай — Швейцария

Италия — Дания

15.05 Женщины. Групповой турнир

РОССИЯ — Швеция (Матч Страна)

Корея — Дания

Япония — США

Канада — Китай

Бобслей

4.40 Мужчины. Четверки. Тренировочные заезды

Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.

9.10 Женщины. Двойки. Тренировочные заезды

Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.