Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 16 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
16 февраля, среда (время московское)
Хоккей
7.10 Мужчины. 1/4 финала. США — Словакия
9.00 Мужчины. 1/4 финала. РОССИЯ — Дания (Первый)
11.40 Мужчины. 1/4 финала. Финляндия — Швейцария (Matchtv.ru)
14.30 Женщины. Матч за 3-е место. Финляндия — Швейцария
16.30 Мужчины. 1/4 финала. Швеция — Канада (Matchtv.ru)
Лыжи
10.15 Женщины. Командный спринт. Полуфинал
Наши: Наталья Непряева, Юлия Ступак.
11.15 Мужчины. Командный спринт. Полуфинал
Наши: Александр Большунов, Александр Терентьев.
12.15 Женщины. Командный спринт. Финал (Россия 1)
12.45 Мужчины. Командный спринт. Финал (Россия 1)
Биатлон
10.45 Женщины. Эстафета (Россия 1)
Наши: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.
Горные лыжи
5.15 Мужчины. Слалом. Первая попытка (Matchtv.ru)
Наши: Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Александр Хорошилов.
7.00 Женщины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд
Наши: Юлия Плешкова.
8.45 Мужчины. Слалом. Вторая попытка (Matchtv.ru)
Фристайл
4.30 Мужчины. Слоупстайл. Финал 1 (Матч Страна)
4.58 Мужчины. Слоупстайл. Финал 2 (Матч Страна)
5.26 Мужчины. Слоупстайл. Финал 3 (Матч Страна)
14.00 Мужчины. Акробатика. Финал 1 (Matchtv.ru)
Наши: Илья Буров, Станислав Никитин.
15.00 Мужчины. Акробатика. Финал 2 (Matchtv.ru)
Шорт-трек
14.30 Женщины. 1500 м. 1/4 финала (Matchtv.ru)
Наши: Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова.
15.15 Женщины. 1500 м. 1/2 финала (Matchtv.ru)
15.32 Мужчины. Эстафета. Финал В (Matchtv.ru)
15.44 Мужчины. Эстафета. Финал А (Matchtv.ru)
Наши: Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников.
16.11 Женщины. 1500 м. Финал В (Matchtv.ru)
16.18 Женщины. 1500 м. Финал А (Matchtv.ru)
Керлинг
4.05 Женщины. Групповой турнир
Канада — США
Швейцария — Корея
Китай — Великобритания (Матч Игра)
9.05 Мужчины. Групповой турнир
Великобритания — РОССИЯ (Matchtv.ru)
Китай — Швейцария
Италия — Дания
15.05 Женщины. Групповой турнир
РОССИЯ — Швеция (Матч Страна)
Корея — Дания
Япония — США
Канада — Китай
Бобслей
4.40 Мужчины. Четверки. Тренировочные заезды
Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.
9.10 Женщины. Двойки. Тренировочные заезды
Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.