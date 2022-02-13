Матыцин поздравил шорт-трекиста Ивлиева с завоеванием серебряной медали на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российского шорт-трекиста Константина Ивлиева с завоеванием серебряной медали на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

«Он показал блестящее выступление, стремительно прошел четвертьфинальный и полуфинальный раунды соревнований, выбил из борьбы за медали сильнейших спринтеров в мире. В финале наш 21-летний спортсмен, дебютант Олимпийских игр и действующий чемпион Европы, до последнего метра дистанции боролся за победу и, без сомнения, ее заслуживал. Олимпийское «серебро» — прекрасный результат! Поздравляю с успехом Константина его родителей и личных тренеров Алексея и Елизавету Ивлиевых, Союз конькобежцев России и его президента Алексея Кравцова, а также тренеров сборной России! Желаю российским спортсменам удачи в двух заключительных видах олимпийской программы по шорт-треку. Россия болеет за вас!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).