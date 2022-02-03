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Сегодня, 09:10

Олимпиада-2022, шорт-трек: расписание соревнований женщин

Вострикова, Ефременкова и Просвирнова выступят в соревнованиях по шорт-треку на Олимпиаде
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Екатерина Ефременкова.
Фото Global Look Press

С 5 по 16 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин по шорт-треку на зимней Олимпиаде-2022.

В составе женской сборной России по шорт-треку на Играх в Китае выступят Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина

Олимпиада-2022 в Китае. Расписание соревнований по шорт-треку. Женщины (время начала — московское):

5 февраля, суббота

14.00. Женщины, 500 м, предварительные забеги

15.23. Смешанные команды, четвертьфиналы

15.53. Смешанные команды, полуфиналы

16.18. Смешанные команды, финал Б

16.26. Смешанные команды, финал А

7 февраля, понедельник

14.30. Женщины, 500 м, четвертьфиналы

15.13. Женщины, 500 м, полуфиналы

15.41. Женщины, 500 м, финал В

15.46. Женщины, 500 м, финал А

9 февраля, среда

14.44. Женщины, 1000 м, предварительные забеги

15.45. Женщины, эстафета, 3000 м, полуфиналы

11 февраля, пятница

14.00. Женщины, 1000 м, четвертьфиналы

14.55. Женщины, 1000 м, полуфиналы

15.37. Женщины, 1000 м, финал Б

15.43. Женщины, 1000 м, финал А

13 февраля, воскресенье

14.35. Женщины, эстафета, 3000 м, финал Б

14.44. Женщины, эстафета, 3000 м, финал А

16 февраля, среда

14.30. Женщины, 1500 м, четвертьфиналы

15.15. Женщины, 1500 м, полуфиналы

16.11. Женщины, 1500 м, финал В

16.18. Женщины, 1500 м, финал А

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Екатерина Ефременкова
Софья Просвирнова
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