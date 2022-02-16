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Сегодня, 15:06

Просвирнова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м, Ефременкова вылетела из-за падения

Иван Торопцев
Корреспондент

Россиянка Софья Просвирнова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

В шестом четвертьфинальном забеге Просвирнова заняла третье место и напрямую пробилась в полуфинал. Другая россиянка Екатерина Ефременкова, которая участвовала в этом забеге, шла в тройке лучших, но за 5 кругов до финиша упала и выбыла из борьбы за попадание в полуфинал.

Помимо Просвирновой сборную России в полуфинале представит Анна Вострикова, которая стала второй в четвертом четвертьфинале.

Полуфинал состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 15.15 (мск).

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 500 м

Четвертьфинал

1. Ким Бутен (Канада) — 2.17,739

2. Ли Ю Бин (Корея) — 2.17,851

3. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 2.18,810

4. Энн Десмет (Бельгия) — 2.18,931

5. Софья Просвирнова (Россия) — 2.19,432

6. Чжан Чутун (Китай) — 2.19,839

11. Анна Вострикова (Россия) — 2.21,113

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Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Екатерина Ефременкова
Софья Просвирнова
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