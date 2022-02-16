Просвирнова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м, Ефременкова вылетела из-за падения
Россиянка Софья Просвирнова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 метров.
В шестом четвертьфинальном забеге Просвирнова заняла третье место и напрямую пробилась в полуфинал. Другая россиянка Екатерина Ефременкова, которая участвовала в этом забеге, шла в тройке лучших, но за 5 кругов до финиша упала и выбыла из борьбы за попадание в полуфинал.
Помимо Просвирновой сборную России в полуфинале представит Анна Вострикова, которая стала второй в четвертом четвертьфинале.
Полуфинал состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 15.15 (мск).
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
1 500 м
Четвертьфинал
1. Ким Бутен (Канада) — 2.17,739
2. Ли Ю Бин (Корея) — 2.17,851
3. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 2.18,810
4. Энн Десмет (Бельгия) — 2.18,931
5. Софья Просвирнова (Россия) — 2.19,432
6. Чжан Чутун (Китай) — 2.19,839
11. Анна Вострикова (Россия) — 2.21,113