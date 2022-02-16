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Сегодня, 15:36

Россиянка Вострикова не смогла попасть в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Иван Торопцев
Корреспондент

Россиянка Анна Вострикова не смогла попасть в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

В третьем полуфинале Вострикова заняла седьмое место и не попала в двойку лучших, которая обеспечила себе попадание в финал, где будет разыгран комплект медалей. Отметим, что кореянка Чхве Мин Чон, которая выступала в одном забеге с Востриковой, установила новый олимпийский рекорд (2.16,831).

В первом полуфинальном забеге выступала еще одна россиянка Софья Просвирнова, которая также не смогла попасть в финал.

Финал у женщин на дистанции 1500 метров состоится сегодня, 16 февраля. Начало запланировано на 16.18 (мск).

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 500 м

Полуфинал

1. Чхве Мин Чон (Корея) — 2.16,831

2. Хань Юйтун (Китай) — 2.17,112

3. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 2.18,303

4. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 2.18,942

5. Энн Десмет (Бельгия) — 2.19,001

6. Ли Ю Бин (Корея) — 2.22,157

7. Арианна Фонтана (Италия) — 2.22,196

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Олимпиада
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