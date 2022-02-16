Россиянка Вострикова не смогла попасть в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
Россиянка Анна Вострикова не смогла попасть в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 метров.
В третьем полуфинале Вострикова заняла седьмое место и не попала в двойку лучших, которая обеспечила себе попадание в финал, где будет разыгран комплект медалей. Отметим, что кореянка Чхве Мин Чон, которая выступала в одном забеге с Востриковой, установила новый олимпийский рекорд (2.16,831).
В первом полуфинальном забеге выступала еще одна россиянка Софья Просвирнова, которая также не смогла попасть в финал.
Финал у женщин на дистанции 1500 метров состоится сегодня, 16 февраля. Начало запланировано на 16.18 (мск).
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
1 500 м
Полуфинал
1. Чхве Мин Чон (Корея) — 2.16,831
2. Хань Юйтун (Китай) — 2.17,112
3. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 2.18,303
4. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 2.18,942
5. Энн Десмет (Бельгия) — 2.19,001
6. Ли Ю Бин (Корея) — 2.22,157
7. Арианна Фонтана (Италия) — 2.22,196