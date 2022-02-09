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Сегодня, 17:22

Елистратов: «Мне хочется золото Олимпиады»

Россиянин Семен Елистратов рассказал о желании выиграть золото на следующей Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент

Россиянин Семен Елистратов признался, что хочет выиграть золото Олимпиады. Он также рассказал, что хотел бы участвовать в следующих Играх.

«Мне хочется замахнуться на 5-й олимпийский цикл, но пока не могу загадывать.

Супруга говорила, что будет серебро. Позвонил ей и сказал, что чуть-чуть не хватило.
Мне хочется золото Олимпиады. Но я безумно рад и своей медали. Видимо, пока это мой результат", — рассказал Елистратов.

Ранее спортсмен завоевал бронзу в заезде на дистанции 1500 м по шорт-треку в программе Олимпиады в Пекине.

Победу одержал представитель Кореи. Елистратов пришел к финишу одновременно с канадцем Стивеном Дюубуа. Все решил фотофиниш, который отдал серебро канадцу.

Олимпиада
Семен Елистратов
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