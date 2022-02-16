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Сегодня, 16:00

Мужской сборной России по шорт-треку не хватило 0,009 секунды до бронзы в эстафете на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Российские шорт-трекисты остались без медалей в командной гонке.
Фото Reuters

Мужская сборная России по шорт-треку не смогла завоевать медали в командной эстафете на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пекине.

В составе российской команды в эстафете выступили Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

Золото по итогам гонки завоевала сборная Канады, серебряный призер — команда Кореи, бронза — у Италии.

Сборная России проиграла итальянцам 0,009 секунды в борьбе за бронзу.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

Финал

1. Канада (Шарль Амлен, Стивен Дюбуа, Джордан Пайерр-Джилль, Паскаль Дион) — 6.41,257

2. Корея (Ли Джуне Сео, Хван Дэ Хон, Квак Юн Ги, Пак Ян Хьюк) — 6.41,679

3. Италия (Пьетро Сигел, Юри Конфортола, Томмазо Дотти, Андреа Кассинелли) — 6.43,431

4. Россия (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян) — 6.43,440

Олимпиада 2022: Семен Елистратов. Олимпиада 2022: Россия может сыграть с Канадой, у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро! Онлайн-трансляция 16 февраля
Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Денис Айрапетян
Константин Ивлиев
Павел Ситников
Семен Елистратов
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