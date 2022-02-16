Мужской сборной России по шорт-треку не хватило 0,009 секунды до бронзы в эстафете на Олимпиаде
Мужская сборная России по шорт-треку не смогла завоевать медали в командной эстафете на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пекине.
В составе российской команды в эстафете выступили Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.
Золото по итогам гонки завоевала сборная Канады, серебряный призер — команда Кореи, бронза — у Италии.
Сборная России проиграла итальянцам 0,009 секунды в борьбе за бронзу.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
Финал
1. Канада (Шарль Амлен, Стивен Дюбуа, Джордан Пайерр-Джилль, Паскаль Дион) — 6.41,257
2. Корея (Ли Джуне Сео, Хван Дэ Хон, Квак Юн Ги, Пак Ян Хьюк) — 6.41,679
3. Италия (Пьетро Сигел, Юри Конфортола, Томмазо Дотти, Андреа Кассинелли) — 6.43,431
4. Россия (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян) — 6.43,440