Российский шорт-трекист был награжден серебряной медалью Олимпиады в Пекине

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место на Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров. 14 февраля ему официально была вручена серебряная медаль.

Ивлиев преодолел дистанцию за 40,431 секунды. Победителем финального забега стал представитель Венгрии Шаоан Лю с результатом 40,338 секунды.

16 февраля будут разыграны медали в эстафете у мужчин и на дистанции 1500 метров у женщин. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.