Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек

Сегодня, 17:00

Российский шорт-трекист был награжден серебряной медалью Олимпиады в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Константин Ивлиев.
Фото AFP

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место на Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров. 14 февраля ему официально была вручена серебряная медаль.

Ивлиев преодолел дистанцию за 40,431 секунды. Победителем финального забега стал представитель Венгрии Шаоан Лю с результатом 40,338 секунды.

16 февраля будут разыграны медали в эстафете у мужчин и на дистанции 1500 метров у женщин. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Олимпиада 2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: серебро Синициной и Кацалапова в танцах, допуск Валиевой и отмена награждения фигуристов в команднике. Онлайн-трансляция 14 февраля

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Константин Ивлиев
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Российская конькобежка Голикова получила бронзовую медаль Олимпиады в Пекине
Синицина и Кацалапов получили серебряные медали Олимпиады в Пекине
Валиева вышла на вечернюю тренировку за день перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде
Биатлонист Латыпов получил бронзовую медаль за третье место в гонке преследования на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка Степанова ответила на подозрения шведского журналиста
Кацалапов о серебре Олимпиады: «Мы выложились на все сто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин поздравил шорт-трекиста Ивлиева с завоеванием серебряной медали на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости