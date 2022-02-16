Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек

Сегодня, 14:55

Россиянка Вострикова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Иван Торопцев
Корреспондент

Россиянка Анна Вострикова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.

В четвертом четвертьфинальном забеге Вострикова заняла второе место и обеспечила себе попадание в полуфинал.

В шестом четвертьфинале выступят еще две россиянки — Екатерина Ефременкова и София Просвирнова.

Полуфинальные забеги состоятся сегодня, 16 февраля, начало — в 15.15 (мск).

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 500 м

Четвертьфинал

1. Ким Бутен (Канада) — 2.17,739

2. Ли Ю Бин (Корея) — 2.17,851

3. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 2.18,810

4. Энн Десмет (Бельгия) — 2.18,931

5. Софья Просвирнова (Россия) — 2.19,432

6. Чжан Чутун (Китай) — 2.19,839

11. Анна Вострикова (Россия) — 2.21,113

Олимпиада 2022: Вадим Шипачев. Олимпиада 2022: Россия может сыграть с Канадой, у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро! Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
0
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Если я не попал в камеру, не надо делать из этого выводы». Большунов объяснил, почему не подошел к Терентьеву сразу после финиша
Олимпиада 2022: Россия может сыграть с Канадой, у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро! Онлайн-трансляция 16 февраля
Российский фристайлист Буров стал бронзовым призером Олимпиады в акробатике
Финны играют все мощнее и мощнее. Но Россия может сыграть с ними только в матче за медали
Просвирнова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м, Ефременкова вылетела из-за падения
В Госдуме объяснили большое количество серебра и бронзы у российских спортсменов на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский шорт-трекист был награжден серебряной медалью Олимпиады в Пекине

Просвирнова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м, Ефременкова вылетела из-за падения
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости