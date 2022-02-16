Россиянка Вострикова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
Россиянка Анна Вострикова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.
В четвертом четвертьфинальном забеге Вострикова заняла второе место и обеспечила себе попадание в полуфинал.
В шестом четвертьфинале выступят еще две россиянки — Екатерина Ефременкова и София Просвирнова.
Полуфинальные забеги состоятся сегодня, 16 февраля, начало — в 15.15 (мск).
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
1 500 м
Четвертьфинал
1. Ким Бутен (Канада) — 2.17,739
2. Ли Ю Бин (Корея) — 2.17,851
3. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 2.18,810
4. Энн Десмет (Бельгия) — 2.18,931
5. Софья Просвирнова (Россия) — 2.19,432
6. Чжан Чутун (Китай) — 2.19,839
11. Анна Вострикова (Россия) — 2.21,113
Новости