Россиянка Вострикова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Россиянка Анна Вострикова вышла в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.

В четвертом четвертьфинальном забеге Вострикова заняла второе место и обеспечила себе попадание в полуфинал.

В шестом четвертьфинале выступят еще две россиянки — Екатерина Ефременкова и София Просвирнова.

Полуфинальные забеги состоятся сегодня, 16 февраля, начало — в 15.15 (мск).

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 500 м

Четвертьфинал

1. Ким Бутен (Канада) — 2.17,739

2. Ли Ю Бин (Корея) — 2.17,851

3. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 2.18,810

4. Энн Десмет (Бельгия) — 2.18,931

5. Софья Просвирнова (Россия) — 2.19,432

6. Чжан Чутун (Китай) — 2.19,839

11. Анна Вострикова (Россия) — 2.21,113