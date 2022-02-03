Олимпиада-2022, шорт-трек: расписание соревнований мужчин
С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди мужчин по шорт-треку на зимней Олимпиаде-2022.
В составе мужской сборной России по шорт-треку на Играх в Китае выступят Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.
Олимпиада-2022 в Китае. Расписание соревнований по шорт-треку. Мужчины (время начала — московское):
5 февраля, суббота
14.38. Мужчины, 1000 м, предварительные забеги
15.23. Смешанные команды, четвертьфиналы
15.53. Смешанные команды, полуфиналы
16.18. Смешанные команды, финал Б
16.26. Смешанные команды, финал А
7 февраля, понедельник
14.44. Мужчины, 1000 м, четвертьфиналы
15.20. Мужчины, 1000 м, полуфиналы
15.52. Мужчины, 1000 м, финал В
15.58. Мужчины, 1000 м, финал А
9 февраля, среда
14.00. Мужчины, 1500 м, четвертьфиналы
15.29. Мужчины, 1500 м, полуфиналы
16.13. Мужчины, 1500 м, финал Б
16.20. Мужчины, 1500 м, финал
11 февраля, пятница
14.18. Мужчины, 500 м, предварительные забеги
15.04. Мужчины, эстафета, 5000 м, полуфиналы
13 февраля, воскресенье
14.00. Мужчины, 500 м, четвертьфиналы
14:27. Мужчины, 500 м, полуфиналы
15.09. Мужчины, 500 м, финал Б
15.14. Мужчины, 500 м, финал А
16 февраля, среда
15.32. Мужчины, эстафета, 5000 м, финал В
15.44. Мужчины, эстафета, 5000 м, финал А