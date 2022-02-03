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Сегодня, 09:05

Олимпиада-2022, шорт-трек: расписание соревнований мужчин

Елистратов, Ивлиев и Ситников выступят в соревнованиях по шорт-треку на Олимпиаде
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Семен Елистратов.
Фото Global Look Press

С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди мужчин по шорт-треку на зимней Олимпиаде-2022.

В составе мужской сборной России по шорт-треку на Играх в Китае выступят Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.

Олимпиада-2022 в Китае. Расписание соревнований по шорт-треку. Мужчины (время начала — московское):

5 февраля, суббота

14.38. Мужчины, 1000 м, предварительные забеги

15.23. Смешанные команды, четвертьфиналы

15.53. Смешанные команды, полуфиналы

16.18. Смешанные команды, финал Б

16.26. Смешанные команды, финал А

7 февраля, понедельник

14.44. Мужчины, 1000 м, четвертьфиналы

15.20. Мужчины, 1000 м, полуфиналы

15.52. Мужчины, 1000 м, финал В

15.58. Мужчины, 1000 м, финал А

9 февраля, среда

14.00. Мужчины, 1500 м, четвертьфиналы

15.29. Мужчины, 1500 м, полуфиналы

16.13. Мужчины, 1500 м, финал Б

16.20. Мужчины, 1500 м, финал

11 февраля, пятница

14.18. Мужчины, 500 м, предварительные забеги

15.04. Мужчины, эстафета, 5000 м, полуфиналы

13 февраля, воскресенье

14.00. Мужчины, 500 м, четвертьфиналы

14:27. Мужчины, 500 м, полуфиналы

15.09. Мужчины, 500 м, финал Б

15.14. Мужчины, 500 м, финал А

16 февраля, среда

15.32. Мужчины, эстафета, 5000 м, финал В

15.44. Мужчины, эстафета, 5000 м, финал А

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Павел Ситников
Семен Елистратов
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