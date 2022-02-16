Россиянка Просвирнова не смогла выйти в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Россиянка Софья Просвирнова не смогла выйти в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

В первом полуфинальном забеге Просвирнова заняла пятое место и не попала в двойку лучших, которая обеспечила себе попадание в финал, где будет разыгран комплект медалей.

В третьем полуфинале сборную России представит еще одна спортсменка, Анна Вострикова.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 500 м

Полуфинал

1. Чхве Мин Чон (Корея) — 2.16,831

2. Хань Юйтун (Китай) — 2.17,112

3. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 2.18,303

4. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 2.18,942

5. Энн Десмет (Бельгия) — 2.19,001

6. Ли Ю Бин (Корея) — 2.22,157

7. Арианна Фонтана (Италия) — 2.22,196