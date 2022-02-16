Россиянка Просвирнова не смогла выйти в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
Россиянка Софья Просвирнова не смогла выйти в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 метров.
В первом полуфинальном забеге Просвирнова заняла пятое место и не попала в двойку лучших, которая обеспечила себе попадание в финал, где будет разыгран комплект медалей.
В третьем полуфинале сборную России представит еще одна спортсменка, Анна Вострикова.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
1 500 м
Полуфинал
1. Чхве Мин Чон (Корея) — 2.16,831
2. Хань Юйтун (Китай) — 2.17,112
3. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 2.18,303
4. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 2.18,942
5. Энн Десмет (Бельгия) — 2.19,001
6. Ли Ю Бин (Корея) — 2.22,157
7. Арианна Фонтана (Италия) — 2.22,196
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