Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям
Нельзя сказать, что в четверг россияне не претендовали на награды. Но на нас обрушилась буквально лавина невезения. Лыжнице Наталье Непряевой не хватило до бронзы 0,1 секунды (только вдумайтесь, полмгновения!) в 10-километровой разделке — медаль ушла финке Кристе Пармакоски. Саночники проиграли в эстафете латышам 0,313 секунды. Фристайлисты-акробаты остались в смешанных соревнованиях пятыми, а чтобы пройти в финал четырех нужно было набрать всего-то на 5 баллов больше.
Словом, везде не дотягивались совсем чуть-чуть. Причем это касается даже призовых мест — у нас сейчас 9-е место в общем зачете (считается по золоту) и четвертое по общему числу наград (2-3-6). Если бы существовала некая балансирующая очковая система типа 3-2-1, мы шли бы шестыми, а зачет выглядел бы максимально плотно:
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1. Австрия
|
26 очков (4-5-4)
|
2. Норвегия
|
25 (5-3-4)
|
3. Германия
|
24 (6-3-0)
|
4. США
|
23 (4-5-1)
|
5. Нидерланды
|
19 (4-3-1)
|
6. Россия
|
18 (2-3-6)
|
7. Канада
|
18 (1-4-7)
Такой подход максимально уплотняет участников ОИ, так что, может быть, стоило бы принять его на вооружение.
Но это речь о пьедестале почета. А для России настоящим наваждением, увы, становятся четвертые места — или, как с грустной иронией говорят спортсмены, «деревянные» медали. В Пекине-2022 мы по ним среди лидеров. Два «дерева», полученные в четверг, вывели нас вообще на первое место, которое мы делим с австрийцами и канадцами.
Вот зачет четвертых мест:
|
1. Россия
|
4
|
Канада
|
4
|
Австрия
|
4
|
4. Китай
|
3
|
Норвегия
|
3
|
Германия
|
3
|
Япония
|
3
В Токио, кстати, ОКР тоже был одним из лидеров по четвертым местам.
Обвинять наших атлетов не в чем — на этой Олимпиаде нас от пьедестала порой отделяют реальные миллиметры. Особенно обидно, что в лыжах уступили одну десятую, в санях — три, в коньках Сергей Трофимов — четыре десятых на дистанции 5000 метров, а в биатлоне Максим Цветков — 3,8 секунды на 20 километрах.
Пятница должна стать для сборной России более успешной. Верим в лыжников в классической разделке, возможны медали от скелетонистов Александра Третьякова и Евгения Рукосуева. Есть коньки и шорт-трек, биатлонный спринт.
Прорвать должно. Во всяком случае, в это обязательно надо верить.