Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям

В четверг у нашей команды случился первый безмедальный день на Играх-2022 . При этом мы вышли в лидеры по четвертым местам.

Нельзя сказать, что в четверг россияне не претендовали на награды. Но на нас обрушилась буквально лавина невезения. Лыжнице Наталье Непряевой не хватило до бронзы 0,1 секунды (только вдумайтесь, полмгновения!) в 10-километровой разделке — медаль ушла финке Кристе Пармакоски. Саночники проиграли в эстафете латышам 0,313 секунды. Фристайлисты-акробаты остались в смешанных соревнованиях пятыми, а чтобы пройти в финал четырех нужно было набрать всего-то на 5 баллов больше.

Словом, везде не дотягивались совсем чуть-чуть. Причем это касается даже призовых мест — у нас сейчас 9-е место в общем зачете (считается по золоту) и четвертое по общему числу наград (2-3-6). Если бы существовала некая балансирующая очковая система типа 3-2-1, мы шли бы шестыми, а зачет выглядел бы максимально плотно:

1. Австрия 26 очков (4-5-4) 2. Норвегия 25 (5-3-4) 3. Германия 24 (6-3-0) 4. США 23 (4-5-1) 5. Нидерланды 19 (4-3-1) 6. Россия 18 (2-3-6) 7. Канада 18 (1-4-7)

Такой подход максимально уплотняет участников ОИ, так что, может быть, стоило бы принять его на вооружение.

Но это речь о пьедестале почета. А для России настоящим наваждением, увы, становятся четвертые места — или, как с грустной иронией говорят спортсмены, «деревянные» медали. В Пекине-2022 мы по ним среди лидеров. Два «дерева», полученные в четверг, вывели нас вообще на первое место, которое мы делим с австрийцами и канадцами.

Вот зачет четвертых мест:

1. Россия 4 Канада 4 Австрия 4 4. Китай 3 Норвегия 3 Германия 3 Япония 3

В Токио, кстати, ОКР тоже был одним из лидеров по четвертым местам.

Обвинять наших атлетов не в чем — на этой Олимпиаде нас от пьедестала порой отделяют реальные миллиметры. Особенно обидно, что в лыжах уступили одну десятую, в санях — три, в коньках Сергей Трофимов — четыре десятых на дистанции 5000 метров, а в биатлоне Максим Цветков — 3,8 секунды на 20 километрах.

Пятница должна стать для сборной России более успешной. Верим в лыжников в классической разделке, возможны медали от скелетонистов Александра Третьякова и Евгения Рукосуева. Есть коньки и шорт-трек, биатлонный спринт.

Прорвать должно. Во всяком случае, в это обязательно надо верить.