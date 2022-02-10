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Сегодня, 21:00

Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям

Сборная России лидирует по количеству четвертых мест на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сборная России по санному спорту стала четвертой в эстафетной гонке на Олимпиаде-2022. Татьяна Иванова и Роман Репилов.
Фото Reuters
В четверг у нашей команды случился первый безмедальный день на Играх-2022. При этом мы вышли в лидеры по четвертым местам.

Нельзя сказать, что в четверг россияне не претендовали на награды. Но на нас обрушилась буквально лавина невезения. Лыжнице Наталье Непряевой не хватило до бронзы 0,1 секунды (только вдумайтесь, полмгновения!) в 10-километровой разделке — медаль ушла финке Кристе Пармакоски. Саночники проиграли в эстафете латышам 0,313 секунды. Фристайлисты-акробаты остались в смешанных соревнованиях пятыми, а чтобы пройти в финал четырех нужно было набрать всего-то на 5 баллов больше.

Олимпиада: Наталья Непряева. Олимпиада 2022: саночники — четвертые в командной гонке, Непряева — в 0,1 секунды от бронзы в лыжах. Онлайн-трансляция 10 февраля

Словом, везде не дотягивались совсем чуть-чуть. Причем это касается даже призовых мест — у нас сейчас 9-е место в общем зачете (считается по золоту) и четвертое по общему числу наград (2-3-6). Если бы существовала некая балансирующая очковая система типа 3-2-1, мы шли бы шестыми, а зачет выглядел бы максимально плотно:

1. Австрия

26 очков (4-5-4)

2. Норвегия

25 (5-3-4)

3. Германия

24 (6-3-0)

4. США

23 (4-5-1)

5. Нидерланды

19 (4-3-1)

6. Россия

18 (2-3-6)

7. Канада

18 (1-4-7)

Такой подход максимально уплотняет участников ОИ, так что, может быть, стоило бы принять его на вооружение.

Но это речь о пьедестале почета. А для России настоящим наваждением, увы, становятся четвертые места — или, как с грустной иронией говорят спортсмены, «деревянные» медали. В Пекине-2022 мы по ним среди лидеров. Два «дерева», полученные в четверг, вывели нас вообще на первое место, которое мы делим с австрийцами и канадцами.

Вот зачет четвертых мест:

1. Россия

4

Канада

4

Австрия

4

4. Китай

3

Норвегия

3

Германия

3

Япония

3

В Токио, кстати, ОКР тоже был одним из лидеров по четвертым местам.

Обвинять наших атлетов не в чем — на этой Олимпиаде нас от пьедестала порой отделяют реальные миллиметры. Особенно обидно, что в лыжах уступили одну десятую, в санях — три, в коньках Сергей Трофимов — четыре десятых на дистанции 5000 метров, а в биатлоне Максим Цветков — 3,8 секунды на 20 километрах.

Пятница должна стать для сборной России более успешной. Верим в лыжников в классической разделке, возможны медали от скелетонистов Александра Третьякова и Евгения Рукосуева. Есть коньки и шорт-трек, биатлонный спринт.

Прорвать должно. Во всяком случае, в это обязательно надо верить.

Медальный зачет Олимпиады в Пекине.
Медальный зачет Олимпиады в Пекине.
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная России по санному спорту
Сборная России по фристайлу
Наталья Непряева
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