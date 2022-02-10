Сборная Германии по санному спорту выиграла эстафетную гонку на Олимпиаде, Россия стала четвертой
Сборная выиграла Германии выиграла золото в эстафетной гонке по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине. Команда ОКР заняла четвертое место.
Серебро — у команды Австрии, бронзовые медали завоевала сборная Латвии.
Сборную России представляли Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов.
Санный спорт
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командные соревнования
1. Германия (Натали Гайзенбергер, Иоханнес Людвиг, Вендль/Арльт) — 3.03,406
2. Австрия (Маделин Эгле, Вольфганг Киндль, Штой/Коллер) — 3.03,486
3. Латвия (Майя Тирума, Кристерс Апарйодс, Ботс/Плюме) — 3.04,354
4. Россия (Татьяна Иванова, Павел Репилов, Денисьев/Антонов) — 3.04,667
5. Италия (Андреа Веттер, Леон Фельдерер, Ридер/Кайнцвальднер) — 3.04,852
6. Канада (Тринити Эллис, Рид Уоттс, Уокер/Снит) — 3.05,235