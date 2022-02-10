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Сегодня, 17:33

Сборная Германии по санному спорту выиграла эстафетную гонку на Олимпиаде, Россия стала четвертой

Виктория Кравченко
Роман Репилов.
Фото AFP

Сборная выиграла Германии выиграла золото в эстафетной гонке по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине. Команда ОКР заняла четвертое место.

Серебро — у команды Австрии, бронзовые медали завоевала сборная Латвии.

Сборную России представляли Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Санный спорт

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командные соревнования

1. Германия (Натали Гайзенбергер, Иоханнес Людвиг, Вендль/Арльт) — 3.03,406

2. Австрия (Маделин Эгле, Вольфганг Киндль, Штой/Коллер) — 3.03,486

3. Латвия (Майя Тирума, Кристерс Апарйодс, Ботс/Плюме) — 3.04,354

4. Россия (Татьяна Иванова, Павел Репилов, Денисьев/Антонов) — 3.04,667

5. Италия (Андреа Веттер, Леон Фельдерер, Ридер/Кайнцвальднер) — 3.04,852

6. Канада (Тринити Эллис, Рид Уоттс, Уокер/Снит) — 3.05,235

Олимпиада
Сборная России по санному спорту
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