Накаченные бедра и природная сексуальность. Немецкая и австрийская спортсменки снялись в Playboy прямо перед Олимпиадой

Лиза Буквиц и Жанин Флок напомнят вам, что такое натуральная красота женских тел.

Немецкий Playboy специально к Играм в Пекине выпускает олимпийский номер, у которого оказалось целых две главных героини. Первая — немецкая бобслеистка и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Лиза Буквиц. Вторая — скелетонистка из Австрии Жанин Флок. Она золото Олимпиады еще не выигрывала, но толк в победах на ЧМ, ЧЕ и Кубке мира знает.

Обе девушки представляют собой пример профессионального спортивного тела, а не типичной для глянцевых журналов красоты. И именно это и было целью фотосессии. Показать не мастерство фотошопа, а то, что все тела бывают разными и все по-своему привлекательны.

Вот что говорит Лиза Буквиц: «Каждая женщина имеет право показывать себя обнаженной, и никто не должен стыдиться своего тела. У меня, например, больше мышц — и что? Это тоже женское тело. Ни одна женщина не должна прятаться».

Обложка олимпийского номера Playboy с австрийской скелетонисткой Жанин Флок. pic.twitter.com/9W45U4Skk8 — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) February 8, 2022

Жанин Флок вторит коллеге: «Хочу показать, что естественное тело тоже может быть красивым. У меня никогда не было пластических операций и все, что у меня есть — дано природой. Каждая женщина должна гордиться своим телом.»