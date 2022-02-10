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Сегодня, 14:33

Сборная России по фристайлу не смогла выйти в главный финал в акробатике на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Илья Буров.
Фото AFP

Сборная России по фристайлу не смогла выйти в главный финал в командных соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пекине.

В составе российской команды выступили Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин. Спортсмены выполнили по одной попытке и заняли пятое место в финале, набрав 295,97 балла. Последнюю, шестую строчку заняла сборная Белоруссии.

В главный финал пробились четыре лучших команды по итогам финала: сборные Китая, Канады, США и Швейцарии.

Главный финал в акробатике состоится сегодня, 10 февраля. Начало запланировано на 14.50 (мск).

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины/Женщины

Акробатика. Командные соревнования

Финал

1. Китай (Сюй Мэнтао, Цзя Цзунян, Ци Гуанпу) — 336,89

2. США (Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис, Джастин Шенефельд) — 330,55

3. Канада (Марион Тено, Льюис Ирвинг, Миха Фонтейн) — 326,94

4. Швейцария (Александра Баер, Пирмин Вернер, Ноэ Рот) — 300,62

5. Россия (Любовь Никитина, Илья Буров, Станислав Никитин) — 295,97

6. Белоруссия (Анна Гуськова, Станислав Гладченко, Максим Густик) — 273,67

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Олимпиада
Сборная России по фристайлу
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