Россия на самом деле идет третьей на Олимпиаде! Что не так с медальным зачетом?
Это не кликбейт, не ура-патриотизм и не математическая ошибка. А предложение начать относиться к медальному зачету Олимпиад всерьез и применить к нему логичную систему подсчета. Поверьте, интереса к Играм это бы только добавило, особенно если бы МОК пообещал какие-нибудь «ништяки» за попадания в определенный топ. Если деньги нельзя — ну хотя бы какой-нибудь вид спорта в следующие Игры включить. Японии же было позволено многое. Вот пусть французам петанк разрешат, а арабам какие-нибудь гонки на верблюдах.
Но к делу. А суть в том, что медальный зачет «по золоту» не то что изжил себя — он в принципе существует на абсолютно непонятном основании. Медальный зачет по общему количеству тоже не совсем справедлив. Поэтому я решил сделать очень простую вещь — сбалансировать два этих зачета. Приравнять одно золото к серебру и бронзе. И посчитать страны по очкам 3-2-1.
И тогда получается, что сборная ОКР свою задачу на Игры пока выполняет — идет третьей в общем зачете, опережая на минимальное число баллов Великобританию и Японию.
Напомним, после 13 дней Олимпиады верхушка медального зачета выглядит следующим образом:
А теперь пересчитаем результаты сборных по очкам, то есть с учетом всех медалей, но отдавая предпочтение золоту. Топ выглядел так:
|
Страна
|
Очки
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. США
|
184
|
29
|
35
|
27
|
91
|
2. Китай
|
166
|
34
|
24
|
16
|
74
|
3. Россия
|
112
|
16
|
22
|
20
|
58
|
4. Великобритания
|
101
|
16
|
18
|
17
|
51
|
5. Япония
|
100
|
22
|
10
|
14
|
46
|
6. Австралия
|
80
|
17
|
5
|
19
|
41
|
7. Германия
|
61
|
9
|
9
|
16
|
34
|
8. Италия
|
59
|
7
|
10
|
18
|
35
|
9. Франция
|
52
|
7
|
11
|
9
|
27
|
10. Нидерланды
|
49
|
7
|
9
|
10
|
26
Справедливости в таком подсчете побольше. И сборная ОКР/ROC/России на абсолютно заслуженном третьем месте.
Хотя надо признать, что звание главных неудачников Олимпиады тоже в какой-то мере носим мы. Любимая рубрика — чемпионат по «деревянным» медалям. Интуитивно кажется, что мы на этой Олимпиаде и вообще на крупных турнирах любим доходить до последних стадий и проигрывать на них. И отчасти это так: если по золоту мы пятые, то по серебру третьи, а по бронзе вообще вторые.
И по четвертым местам — тоже вторые, как показали наши подсчеты. Их действительно очень много — аж 15. Выше нас только американцы, потому что их самих очень много. Но, наверное, и их можно считать неудачниками Олимпиады — вряд ли за три дня до конца они рассчитывали плестись за Китаем.
Сразу за нами — Великобритания, а полностью зачет четвертых мест на данный момент выглядит так. Отметим, что в единоборствах четвертыми местами засчитаны поражения в поединках за бронзу.
|
1. США
|
25
|
2. Россия
|
15
|
3. Великобритания
|
14
|
4. Венгрия
|
13
|
5. Канада
|
12
|
5. Япония
|
12
|
7. Южная Корея
|
11
|
7. Франция
|
11
|
7. Италия
|
11
|
7. Нидерланды
|
11
Наконец, если уж мы взялись восстанавливать справедливость, то еще один любопытный факт. Если мы посчитаем медали именно государств, а не сборных, то окажется, что сразу три страны среди лидеров добывали медали своими колониями/протекторатами/автономиями. Так, Китаю можно добавить Тайвань (2-4-6) и Гонконг (1-2-2). Тогда китайцы обгонят американцев — у них станет 195 очков. Но и американцам стоит добавить 3 очка за золото Пуэрто-Рико (187). Великобритания усиливается за счет золота Бермуд в триатлоне (104). Не хватает нам своих колоний...
Из территорий других государств находится только одна спорная ситуация — насчет Сербии и Косово. Если медали косоваров включить в сербские, как вроде бы требует международная позиция Российской Федерации, то Сербия сразу взлетит с 45-го места на 22-е (вместо 1-1-4 у нее будет 3-1-4). Правда, у албанцев на этой Олимпиаде даже больше золота, чем у сербов, так что такими темпами будет непонятно, что к чему присоединять.
Ну а в золотом зачете мы продолжаем гнаться за Австралией, держаться впереди Великобритании и надеяться на массовые осечки Японии. Велоспринтер Дмитриев, наши «художницы» и синхронистки, борцы и боксеры, а также волейболисты (классики и пляжники) и гандболистки пока оставляют Россию в игре.
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