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Россия на самом деле идет третьей на Олимпиаде! Что не так с медальным зачетом?

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 22:15
Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото Олимпиады в Токио. Фото AFP Медальный зачет Олимпиады в Токио.
Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото Олимпиады в Токио. Фото AFP
Теги:
Пора считать результаты нормально.
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Это не кликбейт, не ура-патриотизм и не математическая ошибка. А предложение начать относиться к медальному зачету Олимпиад всерьез и применить к нему логичную систему подсчета. Поверьте, интереса к Играм это бы только добавило, особенно если бы МОК пообещал какие-нибудь «ништяки» за попадания в определенный топ. Если деньги нельзя — ну хотя бы какой-нибудь вид спорта в следующие Игры включить. Японии же было позволено многое. Вот пусть французам петанк разрешат, а арабам какие-нибудь гонки на верблюдах.

Но к делу. А суть в том, что медальный зачет «по золоту» не то что изжил себя — он в принципе существует на абсолютно непонятном основании. Медальный зачет по общему количеству тоже не совсем справедлив. Поэтому я решил сделать очень простую вещь — сбалансировать два этих зачета. Приравнять одно золото к серебру и бронзе. И посчитать страны по очкам 3-2-1.

И тогда получается, что сборная ОКР свою задачу на Игры пока выполняет — идет третьей в общем зачете, опережая на минимальное число баллов Великобританию и Японию.

Напомним, после 13 дней Олимпиады верхушка медального зачета выглядит следующим образом:

Медальный зачет Олимпиады в Токио.
Медальный зачет Олимпиады в Токио.

А теперь пересчитаем результаты сборных по очкам, то есть с учетом всех медалей, но отдавая предпочтение золоту. Топ выглядел так:

Страна

Очки

З

С

Б

Всего

1. США

184

29

35

27

91

2. Китай

166

34

24

16

74

3. Россия

112

16

22

20

58

4. Великобритания

101

16

18

17

51

5. Япония

100

22

10

14

46

6. Австралия

80

17

5

19

41

7. Германия

61

9

9

16

34

8. Италия

59

7

10

18

35

9. Франция

52

7

11

9

27

10. Нидерланды

49

7

9

10

26

Справедливости в таком подсчете побольше. И сборная ОКР/ROC/России на абсолютно заслуженном третьем месте.

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Хотя надо признать, что звание главных неудачников Олимпиады тоже в какой-то мере носим мы. Любимая рубрика — чемпионат по «деревянным» медалям. Интуитивно кажется, что мы на этой Олимпиаде и вообще на крупных турнирах любим доходить до последних стадий и проигрывать на них. И отчасти это так: если по золоту мы пятые, то по серебру третьи, а по бронзе вообще вторые.

И по четвертым местам — тоже вторые, как показали наши подсчеты. Их действительно очень много — аж 15. Выше нас только американцы, потому что их самих очень много. Но, наверное, и их можно считать неудачниками Олимпиады — вряд ли за три дня до конца они рассчитывали плестись за Китаем.

Сразу за нами — Великобритания, а полностью зачет четвертых мест на данный момент выглядит так. Отметим, что в единоборствах четвертыми местами засчитаны поражения в поединках за бронзу.

1. США

25

2. Россия

15

3. Великобритания

14

4. Венгрия

13

5. Канада

12

5. Япония

12

7. Южная Корея

11

7. Франция

11

7. Италия

11

7. Нидерланды

11

Наконец, если уж мы взялись восстанавливать справедливость, то еще один любопытный факт. Если мы посчитаем медали именно государств, а не сборных, то окажется, что сразу три страны среди лидеров добывали медали своими колониями/протекторатами/автономиями. Так, Китаю можно добавить Тайвань (2-4-6) и Гонконг (1-2-2). Тогда китайцы обгонят американцев — у них станет 195 очков. Но и американцам стоит добавить 3 очка за золото Пуэрто-Рико (187). Великобритания усиливается за счет золота Бермуд в триатлоне (104). Не хватает нам своих колоний...

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Из территорий других государств находится только одна спорная ситуация — насчет Сербии и Косово. Если медали косоваров включить в сербские, как вроде бы требует международная позиция Российской Федерации, то Сербия сразу взлетит с 45-го места на 22-е (вместо 1-1-4 у нее будет 3-1-4). Правда, у албанцев на этой Олимпиаде даже больше золота, чем у сербов, так что такими темпами будет непонятно, что к чему присоединять.

Ну а в золотом зачете мы продолжаем гнаться за Австралией, держаться впереди Великобритании и надеяться на массовые осечки Японии. Велоспринтер Дмитриев, наши «художницы» и синхронистки, борцы и боксеры, а также волейболисты (классики и пляжники) и гандболистки пока оставляют Россию в игре.

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