Российскому конькобежцу Трофимову не хватило 39 сотых до бронзы Олимпиады на дистанции 5 000 м
Российский конькобежец Сергей Трофимов занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине на дистанции 5 000 м.
Золотую медаль завоевал швед Нильс ван дер Пул, который преодолел дистанцию за 6 минут и 8,84 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял нидерландец Патрик Руст, уступивший ван дер Пулу 0,47 секунды. На третьей строчке — норвежец Халлйейр Энгебротен, проигравший победителю 1,04 секунды.
Отставание Трофимова от показавшего третий результат Энгебротена составило 0,39 сотых секунды.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Коньки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
5 000 м
Финал
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,84
2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,47
3. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — +1,04
4. Сергей Трофимов (Россия) — +1,43
5. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — +4,34
6. Александр Румянцев (Россия) — +6,18
7. Барт Свингс (Бельгия) — +8,06
8. Давиде Джиотто (Италия) — +8,08
9. Свен Крамер (Нидерланды) — +8,20
10. Тед Ян Блумен (Канада) — +10,27
14. Руслан Захаров (Россия) — +12,16