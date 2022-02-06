Российскому конькобежцу Трофимову не хватило 39 сотых до бронзы Олимпиады на дистанции 5 000 м

Российский конькобежец Сергей Трофимов занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине на дистанции 5 000 м.

Золотую медаль завоевал швед Нильс ван дер Пул, который преодолел дистанцию за 6 минут и 8,84 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял нидерландец Патрик Руст, уступивший ван дер Пулу 0,47 секунды. На третьей строчке — норвежец Халлйейр Энгебротен, проигравший победителю 1,04 секунды.

Отставание Трофимова от показавшего третий результат Энгебротена составило 0,39 сотых секунды.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

5 000 м

Финал

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,84

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,47

3. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — +1,04

4. Сергей Трофимов (Россия) — +1,43

5. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — +4,34

6. Александр Румянцев (Россия) — +6,18

7. Барт Свингс (Бельгия) — +8,06

8. Давиде Джиотто (Италия) — +8,08

9. Свен Крамер (Нидерланды) — +8,20

10. Тед Ян Блумен (Канада) — +10,27

14. Руслан Захаров (Россия) — +12,16