Половина Олимпиады прошла. Что с медальным планом?
Сегодня сборная России благодаря героическим лыжницам завоевала первое золото за пять дней. Но были в этот день и разочарования — в частности, еще одна «деревянная награда» биатлониста Максима Цветкова. В целом после первой половины Олимпиады (сегодня ночью как раз пересекаем экватор) наша команда достаточно далеко от заветной тройки командного зачета. Поэтому самое время прикинуть — на сколько мы отстали от медального графика и есть ли шансы наверстать упущенное во второй половине Олимпиады?
Для начала — текущая медальная таблица.
Здесь необходимо уточнить, что по количеству завоеванных медалей мы третьи, а по третьим местам делим первенство с норвежцами.
Кроме того, у нас на данный момент уже шесть четвертых мест. Это не оправдание неудачам, а просто факт.
Также напомню, что четыре года назад в Пхенчхане у нас было всего два золота, то есть мы уже перекрыли этот показатель. Впрочем, на Игры-2018 из-за санкций МОК от нашей страны отправилась более скромная делегация, чем сейчас, и во многих сборных отсутствовали лидеры.
Вот как выглядела финальная таблица тех Игр.
Согласно оптимальному графику, который мы прикидывали перед началом Олимпиады, к середине Игр у нас ожидались такие показатели: 4 золота, 4 серебра, 9 бронзовых наград.
То есть в данный момент имеется «недобор» одного первого места и, как ни странно, целых трех третьих. Конечно, неприятно, но не катастрофа. Потому что в целом разыграны лишь 58 медальных комплектов из 109.
Так что при определенной удаче можно успеть даже выйти на первое место. Хотя сделать это при таком мощном выступлении норвежцев и немцев, конечно, мало реально. В любом случае — поставленная цель в 30 медалей по итогам ОИ-2022 для россиян вполне осязаема.
Напомню общие медальные прогнозы, которые давались накануне Пекина-2022.
В целом каких-то грандиозных сенсаций в командном зачете пока нет. Даже успех китайцев в целом прогнозировался. Наверное, чуть лучше, чем ожидалось, идут немцы и чуть хуже — россияне. Но все еще может измениться.
Некоторые эксперты сейчас высказывают мнение, что проблема нашей команды — универсальность. У нас много сильных спортсменов в разных видах олимпийской программы, но мало где мы единолично доминируем. Как, например, немцы в санном спорте, бобслее и скелетоне. Или как голландцы в коньках. Или норвежцы в лыжных дисциплинах и биатлоне. Впрочем, наша лыжная сборная на этих Играх, похоже, в состоянии опровергнуть этот постулат.
Вот расклад по медалям в разных видах спорта на данный момент.
Что касается наших надежд на вторую половину Олимпиады, то, безусловно, ждем новых подвигов от лыжников. Теоретически медали могут быть почти в каждой из оставшихся гонок (кроме, пожалуй, женского командного спринта). Один Александр Большунов способен заработать еще три золота (в эстафете, в командном спринте и в марафоне).
Точно еще будут награды в фигурном катании. Программа минимум: золото у женщин и по одной медали в танцах и парах. Рано или поздно должно закончиться невезение в биатлоне. Ждем подиумов в эстафетах. Надеемся, что фристайлист-акробат Максим Буров не зря пропустил командный микст и воплотит золотые надежды в индивидуальных стартах.
Пока не складываются дела у наших конькобежцев. Момент истины завтра — на самой короткой дистанции у женщин. Если не принесет медалей и Ангелина Голикова, останется надеяться только на чудо. Ну и продолжаем верить в нашу мужскую хоккейную сборную. Золото в ее исполнении под занавес Игр стало бы отличной точкой в Пекине.