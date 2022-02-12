Половина Олимпиады прошла. Что с медальным планом?

Россия пока лишь восьмая в медальном зачете. Есть ли шансы подняться выше?

Сегодня сборная России благодаря героическим лыжницам завоевала первое золото за пять дней. Но были в этот день и разочарования — в частности, еще одна «деревянная награда» биатлониста Максима Цветкова. В целом после первой половины Олимпиады (сегодня ночью как раз пересекаем экватор) наша команда достаточно далеко от заветной тройки командного зачета. Поэтому самое время прикинуть — на сколько мы отстали от медального графика и есть ли шансы наверстать упущенное во второй половине Олимпиады?

Для начала — текущая медальная таблица.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 12 февраля. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Здесь необходимо уточнить, что по количеству завоеванных медалей мы третьи, а по третьим местам делим первенство с норвежцами.

Кроме того, у нас на данный момент уже шесть четвертых мест. Это не оправдание неудачам, а просто факт.

Также напомню, что четыре года назад в Пхенчхане у нас было всего два золота, то есть мы уже перекрыли этот показатель. Впрочем, на Игры-2018 из-за санкций МОК от нашей страны отправилась более скромная делегация, чем сейчас, и во многих сборных отсутствовали лидеры.

Вот как выглядела финальная таблица тех Игр.

Медальная таблица Олимпиады-2018. Фото «СЭ»

Согласно оптимальному графику, который мы прикидывали перед началом Олимпиады, к середине Игр у нас ожидались такие показатели: 4 золота, 4 серебра, 9 бронзовых наград.

То есть в данный момент имеется «недобор» одного первого места и, как ни странно, целых трех третьих. Конечно, неприятно, но не катастрофа. Потому что в целом разыграны лишь 58 медальных комплектов из 109.

Так что при определенной удаче можно успеть даже выйти на первое место. Хотя сделать это при таком мощном выступлении норвежцев и немцев, конечно, мало реально. В любом случае — поставленная цель в 30 медалей по итогам ОИ-2022 для россиян вполне осязаема.

Напомню общие медальные прогнозы, которые давались накануне Пекина-2022.

Финальный прогноз на медальный зачет Gracenote. Фото «СЭ»

Финальный прогноз на медальный зачет «СЭ». Фото «СЭ»

Финальный прогноз на медальный зачет AP. Фото «СЭ»

В целом каких-то грандиозных сенсаций в командном зачете пока нет. Даже успех китайцев в целом прогнозировался. Наверное, чуть лучше, чем ожидалось, идут немцы и чуть хуже — россияне. Но все еще может измениться.

Некоторые эксперты сейчас высказывают мнение, что проблема нашей команды — универсальность. У нас много сильных спортсменов в разных видах олимпийской программы, но мало где мы единолично доминируем. Как, например, немцы в санном спорте, бобслее и скелетоне. Или как голландцы в коньках. Или норвежцы в лыжных дисциплинах и биатлоне. Впрочем, наша лыжная сборная на этих Играх, похоже, в состоянии опровергнуть этот постулат.

Вот расклад по медалям в разных видах спорта на данный момент.

Медали сборной России. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Медали сборной Германии. Фото «СЭ»

Медали сборной Норвегии. Фото «СЭ»

Что касается наших надежд на вторую половину Олимпиады, то, безусловно, ждем новых подвигов от лыжников. Теоретически медали могут быть почти в каждой из оставшихся гонок (кроме, пожалуй, женского командного спринта). Один Александр Большунов способен заработать еще три золота (в эстафете, в командном спринте и в марафоне).

Точно еще будут награды в фигурном катании. Программа минимум: золото у женщин и по одной медали в танцах и парах. Рано или поздно должно закончиться невезение в биатлоне. Ждем подиумов в эстафетах. Надеемся, что фристайлист-акробат Максим Буров не зря пропустил командный микст и воплотит золотые надежды в индивидуальных стартах.

Пока не складываются дела у наших конькобежцев. Момент истины завтра — на самой короткой дистанции у женщин. Если не принесет медалей и Ангелина Голикова, останется надеяться только на чудо. Ну и продолжаем верить в нашу мужскую хоккейную сборную. Золото в ее исполнении под занавес Игр стало бы отличной точкой в Пекине.