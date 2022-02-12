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Пекин-2022

Сегодня, 15:30

Россия идет на лучший олимпийский результат в истории в лыжах

Российские лыжницы завоевали олимпийское золото впервые с 2006 года
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Женская сборная России в олимпийских лыжных эстафетах.
Фото «СЭ»
Все призеры Олимпиад в женских лыжных эстафетах.
Фото «СЭ»
Все награды лыжников сборной России на Олимпийских играх.
Фото «СЭ»
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В субботу наша сборная, в составе которой выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, выиграла эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине.

Для российских лыжниц это золото стало первым с Игр-2006 в Турине, когда на высшую ступень пьедестала поднялись Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева. С тех пор все награды высшей пробы стране приносили мужчины — Никита Крюков в Ванкувере-2010, Александр Легков в Сочи-2014 и сейчас Александр Большунов.

Юлия Чепалова (слева) и&nbsp;Вероника Степанова. Чепалова — о передаче Степановой титула самой молодой олимпийской чемпионки. Эмоции бывшей звезды нашей сборной

Начиная с 1994 года россиянки побеждали уже в четырех олимпийских эстафетах. До Пекина и Турина триумфами заканчивались старты в Лиллехаммере и Нагано. Дважды в этом виде лыжной программы первенствовали норвежки, по разу — немки и шведки.

Женская сборная России в олимпийских лыжных эстафетах. Фото "СЭ"
Женская сборная России в олимпийских лыжных эстафетах.
Фото «СЭ»

В эстафетном же зачете за всю историю наша страна уверенно лидирует. Советские и российские женщины выигрывали командную гонку девять раз, у Норвегии лишь четыре победы (и увеличившееся в Пекине отставание по медалям — 11:14), у Швеции — две.

Все призеры Олимпиад в женских лыжных эстафетах. Фото "СЭ"
Все призеры Олимпиад в женских лыжных эстафетах.
Фото «СЭ»

В Пекине лыжная сборная ОКР завоевала уже шесть наград, причем после женской эстафеты Наталья Непряева догнала Александра Большунова — на счету каждого по золоту и серебру, но у Сан Саныча есть одна гонка в запасе. За пять стартов до окончания соревнований (мужская эстафета, два командных спринта и два марафона) россияне претендуют на обновление национального рекорда по числу и достоинству медалей. Ранее лучший результат был достигнут в Нагано-1998, где мы оказывались на подиуме восемь раз — пять высших ступеней, две вторых и одна третья.

Все награды лыжников сборной России на Олимпийских играх. Фото "СЭ"
Все награды лыжников сборной России на Олимпийских играх.
Фото «СЭ»
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Татьяна Сорина (Алешина)
Юлия Ступак (Белорукова)
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