Россия идет на лучший олимпийский результат в истории в лыжах

Для российских лыжниц это золото стало первым с Игр-2006 в Турине, когда на высшую ступень пьедестала поднялись Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева. С тех пор все награды высшей пробы стране приносили мужчины — Никита Крюков в Ванкувере-2010, Александр Легков в Сочи-2014 и сейчас Александр Большунов.

Начиная с 1994 года россиянки побеждали уже в четырех олимпийских эстафетах. До Пекина и Турина триумфами заканчивались старты в Лиллехаммере и Нагано. Дважды в этом виде лыжной программы первенствовали норвежки, по разу — немки и шведки.

Женская сборная России в олимпийских лыжных эстафетах. Фото «СЭ»

В эстафетном же зачете за всю историю наша страна уверенно лидирует. Советские и российские женщины выигрывали командную гонку девять раз, у Норвегии лишь четыре победы (и увеличившееся в Пекине отставание по медалям — 11:14), у Швеции — две.

Все призеры Олимпиад в женских лыжных эстафетах. Фото «СЭ»

В Пекине лыжная сборная ОКР завоевала уже шесть наград, причем после женской эстафеты Наталья Непряева догнала Александра Большунова — на счету каждого по золоту и серебру, но у Сан Саныча есть одна гонка в запасе. За пять стартов до окончания соревнований (мужская эстафета, два командных спринта и два марафона) россияне претендуют на обновление национального рекорда по числу и достоинству медалей. Ранее лучший результат был достигнут в Нагано-1998, где мы оказывались на подиуме восемь раз — пять высших ступеней, две вторых и одна третья.