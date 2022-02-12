Эстафета для Большунова и Устюгова, погоня за лидером для Резцовой. Главные события 13 февраля

Чего ждать от девятого дня зимних Олимпийских игр в Пекине.

Суббота на Олимпиаде для российских болельщиков прошла под знаком триумфа лыжниц в эстафетной гонке. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова принесли команде ОКР третье золото Пекина. При этом по общему количеству наград россияне опустились на четвертое место вслед за Норвегией, Австрией и Германией. Шансы наверстать упущенное появятся в воскресенье, главные события которого для нас пройдут на лыжно-биатлонном комплексе в Чжанцзякоу. Всего же спортсмены разыграют в девятый день Олимпиады семь комплектов наград, при этом россияне поучаствуют в шести медальных дисциплинах.

Можем повторить?

Спустя 16 лет женская сборная России вернула себе золото в лыжной эстафете, на несколько часов погрузив себя и болельщиков в состояние эйфории. И теперь очень хочется, чтобы и мужская команда прошла тем же путем. Но у ребят задача, пожалуй, будет посложнее.

В отличие от прекрасного пола, у российских мужчин нет таких победных традиций. Даже в советскую эпоху последняя победа лыжников в эстафете датирована 1980 годом. А после распада Союза мы шесть олимпиад между Калгари и Сочи вообще не видели медалей в этом виде программы.

Но в последние годы с эстафетами дела у сборной России стали налаживаться. В Сочи, где было взято историческое серебро, по сути, выступало еще предыдущее поколение лыжников. Если же говорить о нынешнем, то в Пхенчхане россияне снова стали вторыми. При этом тогда в составе было трое тех, кто выйдет на лыжню в воскресенье — Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов.

На последнем чемпионате мира, прошедшем год назад, компанию Червоткину и Большунову составили Иван Якимушкин и Артем Мальцев, и результат был тот же — второе место. Гегемонов последних лет норвежцев мы покусываем, но пока не можем обогнать.

Примерно то же самое мы видели и на единственной эстафете в текущем розыгрыше Кубка мира. Там можно выставлять по два состава, так вот за победу на равных боролись по две российские и две норвежские четверки. Такое ощущение, что можно было перемешать составы вслепую, и исход будет примерно тем же. Ту гонку, кстати, для основы норвежцев выиграл Йоханнес Клебо, а серебро досталось второму составу сборной России, финишером которого был Сергей Устюгов.

Возможно, именно этот факт и помог Устюгову, который в Пекине решил пропустить скиатлон, а затем не попал в финал в спринте. Сам Сергей эмоционально заявил, что «просрал свой шанс» на олимпийские медали. Но в штабе сборной в итоге предпочли видеть на последнем этапе именно Устюгова. Остальные трое — Червоткин, Большунов и Спицов.

Норвежцы же из победного состава оставили Эмиля Иверсена, сделав его стартером, и Клебо на последнем этапе. Второй и третий побегут Пол Голберг и Ханс Кристер Холунн. Остальных претендентов мы в расчет намеренно не берем — что на ЧМ-2021, что на Кубке мира россияне и норвежцы привезли им около минуты.

Сразу же после финиша лыжников можно будет переключать внимание на биатлонные пасьюты. Начнут выяснять отношения девушки, у которых Кристина Резцова уйдет на дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами шестой, отставая от норвежки Марты Олсбю Ройселанн на 1.05. 13-й с форой в 1.28 стартует Ульяна Нигматуллина, 20-й еще через 11 секунд — Ирина Казакевич. А вот Светлана Миронова далеко — она 47-я с отставанием в 2.33. Позиции для атаки у девушек неплохие, вот только очень нужно стрелять без промахов. Особенно учитывая, что работать на стрельбище придется четыре раза.

У мужчин спринт закончился новой маленькой трагедией Максима Цветкова, который вновь, как и в индивидуальной гонке, оказался четвертым. Причем если в первый раз от бронзы его отделил неточный выстрел и 3,8 секунды на финише, то теперь Максим отработал на рубежах чисто, а уступил еще меньше — 1,7 секунды!

Остается надеяться, что Цветков продолжит стрелять без промаха и сможет с третьего раза пробраться на пьедестал — от победителя спринта Йоханнеса Бе он будет отставать на 41 секунду. Неплохие стартовые позиции и у Эдуарда Латыпова, который уйдет на трассу 11-м с гандикапом 1.14, Даниил Серохвостов получит 19-й номер и отставание в 1.38, а Александр Логинов — 38-й и начнет пасьют в 2.15 позади Бе.

10.00. Лыжные гонки. Эстафета 4х10 км. Мужчины

12.00. Биатлон. Гонка преследования, 10 км. Женщины

13.45. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

Воскресная схватка двух йокодзун

Мужская сборная России по керлингу, которая после четырех матчей имеет 50-процентный показатель побед, в воскресенье проведет один матч. Соперниками команды скипа Сергея Глухова будут итальянцы, которые пока проиграли три матча из трех и ходят в аутсайдерах. Чтобы упрочить турнирное положение, Италию хорошо бы победить, ведь впереди ждут более серьезные соперники.

Сразу два комплекта наград в последний день недели найдут обладателей в шорт-треке. Правда, в женской эстафете праздник жизни точно минует российскую улицу — наши девушки пробились только в финал Б. Зато на мужской 500-метровке мы сможем поболеть за Павла Ситникова и Константина Ивлиева.

Ситников побежит в первом же четвертьфинале, Ивлиев стартует в четвертом забеге. Чтобы пройти в полуфинал, нужно занимать место не ниже второго среди пяти участников своего четвертьфинала. Еще двух спортсменов доберут по лучшему времени из тех, кто занял третьи места.

В конькобежном спорте, где сборная России по-прежнему пока без призовых мест, в воскресенье разыграют медали в спринте у женщин. И этой дисциплины российские болельщики ждут с огромным нетерпением. Потому что на ЧМ-2021 победительницей на 500-метровке была Ангелина Голикова, а третье место заняла Ольга Фаткулина. Обе они также становились победительницами на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне, а также не раз попадали в топ-3.

Первой из россиянок в спринте начнет Дарья Качанова — она побежит в 11-й паре с американкой Ким Гетц. Голикова же попала в 13-ю пару вместе с действующей олимпийской чемпионкой Нао Кодайрой. Поэтому нас ждет настоящая эпическая «воскресная схватка двух йокодзун». В последней, 15-й паре побегут Фаткулина и Анджелика Войчик из Польши.

Кроме того, в воскресенье состоятся четвертьфиналы мужской гонки преследования — Россию тут представят Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Наша команда — бронзовый призер ЧМ-2021, а первым ее соперником будет сборная Китая.

04.05. Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Италия — Россия

14.00. Шорт-трек. 500 м. Мужчины. Четвертьфиналы

14.27. Шорт-трек. 500 м. Мужчины. Полуфиналы

14.44. Шорт-трек. Эстафета 3000 м. Женщины. Финал

15.14. Шорт-трек. 500 м. Мужчины. Финал

16.00. Конькобежный спорт. Гонка преследования. Мужчины. Четвертьфиналы

16.56. Конькобежный спорт. 500 м. Женщины

Полеты во сне и наяву

Ранним утром в Пекине состоятся первые в современной олимпийской истории заезды на монобобах. Этот вид программы, в котором соревнуются женщины, дебютирует в программе Игр и открывает турнир по бобслею. Среди 20 участниц, которым предстоят первые две попытки, есть и россиянка Надежда Сергеева. Она в первом заезде выйдет на старт 10-й.

Также в программе воскресенья значатся квалификации в двух видах программы женского фристайла. Ранним утром девушки выйдут на старт трассы для слоупстайла. Здесь Россию представят Анастасия Таталина, в послужном списке которой в данной дисциплине есть серебро Универсиады-2019, и Ксения Орлова.

Чуть больше шансов на успех у россиянок в акробатике, где отборочная стадия состоится вечером. Здесь у нас есть опытнейшая Любовь Никитина, которая была в медалях на последних двух чемпионатах мира, а также дважды попадала на пьедестал в прошлом розыгрыше Кубка мира. Компанию ей составят Любовь Прыткова и Есения Пантюхова.

Кроме этого, воскресным утром мужчины определят лучших в горнолыжном слаломе-гиганте. И здесь в стартовом протоколе есть двое россиян — Александр Андриенко и Иван Кузнецов.

04.30. Бобслей. Одиночка. Женщины. Первая попытка

05.00. Фристайл. Слоупстайл. Женщины. Квалификация

05.15. Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины. Первая попытка

06.00. Бобслей. Одиночка. Женщины. Вторая попытка

08.45. Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины. Вторая попытка

14.00. Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Квалификация