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Сегодня, 07:15

Медальный зачет Олимпиады-2022, 12 февраля: Россия идет на девятом месте, Германия — первая

Россия опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Фото Global Look Press
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

В субботу, 12 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей.

Американские сноубордисты Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис завоевали золотые медали борд-кросса в смешанных парах.

Сборная Германии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв семь золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 2 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 12 февраля

Медальный зачёт
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Германия
 7 4 0 11
2
Норвегия
 6 3 5 14
3
США
 5 5 1 11
4
Нидерланды
 5 4 1 10
5
Швеция
 5 2 2 9
6
Австрия
 4 6 4 14
7
Китай
 3 3 1 7
8
Италия
 2 5 4 11
9
Россия
 2 4 6 12
10
Япония
 2 2 4 8

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада
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