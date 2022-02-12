Россия опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022

В субботу, 12 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей.

Американские сноубордисты Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис завоевали золотые медали борд-кросса в смешанных парах.

Сборная Германии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв семь золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 2 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 12 февраля

Медальный зачёт Золото Серебро Бронза Всего 1 Германия 7 4 0 11 2 Норвегия 6 3 5 14 3 США 5 5 1 11 4 Нидерланды 5 4 1 10 5 Швеция 5 2 2 9 6 Австрия 4 6 4 14 7 Китай 3 3 1 7 8 Италия 2 5 4 11 9 Россия 2 4 6 12 10 Япония 2 2 4 8

Полностью медальный зачет — здесь.

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