Медальный зачет Олимпиады-2022, 12 февраля: Россия идет на девятом месте, Германия — первая
Россия опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
В субботу, 12 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей.
Американские сноубордисты Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис завоевали золотые медали борд-кросса в смешанных парах.
Сборная Германии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв семь золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 2 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 12 февраля
|Медальный зачёт
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|7
|4
|0
|11
|2
|6
|3
|5
|14
|3
|5
|5
|1
|11
|4
|5
|4
|1
|10
|5
|5
|2
|2
|9
|6
|4
|6
|4
|14
|7
|3
|3
|1
|7
|8
|2
|5
|4
|11
|9
|2
|4
|6
|12
|10
|2
|2
|4
|8
Полностью медальный зачет — здесь.
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