Британия паникует из-за отсутствия медалей в Пекине. Катастрофа очень близка

Впервые за 30 лет британские спортсмены могут вернуться с Игр без единой награды.

После завершения первой половины Олимпиады британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой делится опасениями, что сборная этой страны вернется из Пекина-2022 с пустыми руками. «Надежды завоевать от трех до семи медалей тают из-за невезения и отставания в технологиях», — пишет газета. Разумеется, на зимних Играх Соединенное Королевство не так круто, как на летних, где с 2008 года стабильно входит в топ-4 командного зачета. Но так, чтобы остаться на Белой олимпиаде вообще без наград — подобного с британцами не было с 1992 года. А пока в коллекции этой команды на ОИ-2022 — абсолютный ноль. Провал в Пекине может привести к существенному сокращению государственного финансирования олимпийских программ.

Инновационный провал

В последние годы главными медальными забойщиками сборной Великобритании на зимних Олимпиадах являлись скелетонисты. Дело в том, что в этом виде спорта хорошие перспективы имеют бывшие легкоатлеты-спринтеры. А в беге на короткие дистанции в Соединенном Королевстве очень давно отличная школа. Однако в Пекине представители этой страны в скелетоне с треском провалились — лучший из них Мэтт Уэстон занял 15-е место. А бронзовый призер Пхенчхана-2018 Лора Диз финишировала 19-й, уступив в том числе россиянке Елене Никитиной, которая после своей 16-й строчки устроила жуткий скандал и выяснение отношений с национальной федерацией.

«Скорости, которой я так отчаянно хочу, нет. И я ничего не могу с этим поделать», — пожаловалась Диз после завершения соревнований. The Guardian пишет, что причина неудачи в том, что Team GB потеряла свое техническое преимущество. На всех предыдущих Олимпиадах, начиная с 2002 года, у скелетонистов из Великобритании были лучшие аэродинамические костюмы и лучшие шлемы, а также самые быстрые сани. Однако в Пекине новый британский скелетон «оказался скорее «Ладой», чем «Мерседесом». По иронии судьбы спортсмены из Австралии и Нидерландов завоевали в Пекине свои награды на скелетонах британского механика Кристиана Бромли.

Инновационное превосходство в свое время поддерживалось благодаря руководителю отдела исследований и инноваций UK Sport Скотту Дроуэру. Но этот специалист покинул свой пост в 2013 году, после чего за научную часть подготовки олимпийцев начал отвечать Английский институт спорта, и это направление заметно просело. Огромные деньги были потрачены впустую, и к большинству новых разработок спортсмены относятся очень скептически. При этом на Островах нет своей санно-бобслейной трассы, и в период пандемии это оказалось существенным фактором.

Кирсти Мьюир. Фото AFP

В зоне «абсолютного нуля»

Также есть мнение, что британцам в Пекине пока сильно не везет. Например, если бы смешанный дуэт керлингистов не проиграл сначала в полуфинале, а потом в бронзовом матче... И если бы лидер Кубка мира в борд-кроссе Шарлотта Бэнкс не пролетела бы мимо наград в индивидуальных и в командных соревнованиях, настроение в Team GB сейчас было бы совсем другим. А так представителям Великобритании приходится с замиранием сердца ждать каждого нового медального шанса. Ситуацию в понедельник в слоупстайле может исправить 17-летняя фристайлистка Кирсти Мьюир. Кроме того, большая надежда на керлинг, где очень сильны команды родоначальников этой игры — шотландцев.

«Неудача в Пекине не станет концом света, — констатирует The Guardian. — Но это может побудить UK Sport задаться вопросом, что требуется изменить и как найти более эффективные способы улучшить конкурентоспособность британских спортсменов. Возможно, у нас есть все резервы для этого. Мы так долго радовались олимпийским успехам, что забыли, каково это — спотыкаться и терпеть неудачу ради того, чтобы снова встать на ноги». По мнению издания, возрождение сборной может произойти уже на ближайших зимних Играх в Милане в 2026 году.

Надо также отметить, что Великобритания, безусловно, не относится к лидерам зимнего спорта. Однако это и не «экзот» и не «карлик», особенно после изменений в олимпийской программе, сделанных в то числе в угоду британцам. В Пекин эта страна привезла 50 олимпийцев — это довольно много, с учетом того, что в команде нет хоккеистов, которые составляют значительную часть некоторых делегаций. С другой стороны, Соединенное Королевство — не единственная команда с заявкой в 40+, которая сейчас находится в зоне «абсолютного нуля». Например, пока ни одной награды в Пекине нет у сборных Украины и Дании. Ну и под конец для желающих посоветовать нам «сначала взглянуть на себя», сообщаю, что это уже давно сделано в этой статье.