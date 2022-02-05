Итоги субботы на Олимпиаде: начали с двух медалей

Главные события соревновательного дня 5 февраля в Пекине-2022 — в публикациях «СЭ».

Первый медальный день на Играх-2022 не принес сборной России золота, и в командном зачете мы пока на не слишком почетном восьмом месте. Но из оптимального медального графика наша команда не выпала, а наоборот — даже его опережает. До Олимпиады «СЭ» прогнозировал на старте всего одну бронзу. Однако усилиями лыжницы Натальи Непряевой и эстафетной четверки в биатлонном миксте у нас уже две медали. В общем, подводов для паники пока нет. Хотя будь Эдуард Латыпов удачливее на финише эстафеты и не получи наши дисквалификацию в шорт-треке — все могло сложиться еще круче. Как бы то ни было, Игры разгоняются, а мы вместе с ними. Перечисляем семерку главных событий, о которых писали наши журналисты 5 февраля.

Полную медальную таблицу смотрите здесь.

Пекин-2022. Медальный зачет. Фото «СЭ»

1. Серебро Натальи Непряевой

Лидер женской сборной России Наталья Непряева уступила в скиатлоне только реактивной норвежке Терезе Йохауг, которой, наверное, давно наскучило соревноваться в женских стартах, где у нее нет достойных конкуренток. За второе место россиянке пришлось выдержать серьезную битву, но победительница недавнего «Тур де Ски» вышла из этого поединка с честью. Есть первая личная награда россиянок в дистанционных гонках на Олимпиадах с 2006 года!

Еще осенью ее критиковали за лишний вес, а в начале зимы — за плачевные результаты: рассказ о карьере Натальи.

О значимости медали с точки зрения статистики.

2. Обидная бронза биатлонистов

Благодаря прорыву Александра Логинова на третьем этапе биатлонной смешанной эстафеты сборная России лидировала даже после последнего огневого рубежа. Увы, сил на заключительную разборку с такими монстрами, как Кантен Фийон-Майе и Йоханнес Бе, у нашего финишера Эдуарда Латыпова не хватило. С другой стороны, любая медаль для российских биатлонистов в их нынешнем состоянии — это успех. Конечно, мы предсказывали эту бронзу, но после штрафного круга Кристины Резцовой на втором этапе уже готовились посыпать голову пеплом.

Заявление тренеров и биатлонистов после финиша.

Мнение о том, дает ли эта медаль право надеяться на дальнейшие успехи наших биатлонистов в Пекине.

Точка зрения норвежских СМИ о первом дне соревнований в лыжах и биатлоне.

3. Скандал в шорт-треке

Слабые надежды на успех сборной ОКР в смешанной эстафете в шорт-треке рухнули в полуфинале, который внезапно получился очень скандальным. Дисквалификацию россиян многие телезрители в нашей стране посчитали произволом судей, которые якобы подсуживали китайцам. Однако сами спортсмены и руководство Союза конькобежцев России нагнетать страсти не захотели.

4. Поражение хоккеисток

В матче группового этапа женского хоккейного турнира наша сборная ожидаемо уступила американкам (0:5). Матч пропустила нападающий нашей команды Елена Дергачева, которая накануне сдала положительный тест на коронавирус. Сборная США набрала шесть очков и занимает второе место в группе. У России три очка и третья позиция.

При этом тренировка мужской хоккейной сборной была отменена.

В ожидании начала мужского турнира «СЭ» приподнимает завесу над частной жизнью капитана и знаменосца сборной России Вадима Шипачева.

5. Выходной день фигуристов

В командном турнире фигуристов произошла запланированная пауза, которая 6 февраля завершится долгожданным выступлением фигуристок-одиночниц. В ожидании этого события все вспоминали перипетии первого дня соревнований и прикидывали шансы команд в оставшиеся два дня.

Как прошла тренировка фигуристок перед короткой программой.

Загитова, Медведева и Коляда: рассказываем, кого нам будет не хватать на турнире одиночников.

Страхи по поводу возможного ковида у японской звезды Юдзуру Ханю.

6. Предложения по поводу замен в произвольной программе командника у фигуристов

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе считает, что главное в нынешней ситуации — надежность и произвольную программу в командном турнире должны катать те же фигуристы, что и короткую.

Мнение эксперта «СЭ» Бетины Поповой о выступлении наших танцоров в короткой программе командника и возможных замен в произвольной.

А еще о скандале вокруг немецких танцоров, которые тренируются в России.

7. Эхо церемонии открытия

Мир продолжает обсуждать церемонию открытия Игр-2022, которая состоялась в Пекине в пятницу. У обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера на этот счет есть свое мнение.

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