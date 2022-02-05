Нестабильная Карен Чен может помочь фигуристам ОКР вырваться вперед.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Командный турнир. Положение после 3 видов из 8

1. США — 28 очков

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия — 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3

Порядок выступления женщин в короткой программе

(начало 5 февраля в 4.30 по московскому времени)

1. И Чжу (Китай)

2. Анастасия Шаботова (Украина)

3. Элишка Бржезинова (Чехия)

4. Анастасия Губанова (Грузия)

5. Лара Наки Гутманн (Италия)

6. Маделин Скиза (Канада)

7. Николь Шотт (Германия)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Карен Чен (США)

10. Камила Валиева (Россия)

Наконец-то стали известны составы на женскую короткую программу командного турнира Олимпиады в Пекине. Тренеры и чиновники до последнего скрывали из тактических соображений свой выбор, из-за чего сложно было увидеть полноценную стратегию команд и предстартовые расклады.

Каким же удивлением было узнать, что вместо Мэрайи Белл в короткой за США выступит Карен Чен! Несмотря на боевые заявления Чен о желании обыграть «любую русскую девушку», вероятнее всего, она займет место ниже третьего. Это сразу выведет Россию в лидеры и развяжет руки по заменам. Жизнь начинает налаживаться?

Странный выбор американцев — Чен намного слабее Белл

Предварительно инсайдеры сообщали, что Америка сделает две замены — у мужчин и в танцах. Пары и женщины откатают как короткую, так и произвольную. Причем у девушек выбор сделан в пользу Мэрайи Белл. У нее выше и базовая техническая сумма, и лучший результат в карьере, и средний по этому сезону.

По всем показателям Белл смотрелась как претендент на виртуальную бронзу, которой могло бы хватить для общекомандного золота. При ошибке японки Мэрайя могла бы и второе место занять, тогда США сохранили бы балл преимущества перед произвольными и ставили Россию практически в тупик. Но днем появилось интервью Карен Чен, бравирующей готовностью сражаться с Камилой Валиевой. А затем ISU подтвердили — как минимум короткую за Америку будет катать Карен.

«Готова завтра побороться с одной из русских девочек, но не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате», — дерзко заявила американка, на которую поставило руководство сборной. Сложно найти логическое объяснение этому решению, разве что у Белл возникли проблемы с тестами или физическим состоянием.

По крайней мере, на утренней тренировке ее вроде бы не было. Либо у тренеров США есть своя информация о форме спортсменов. Ведь она ни разу за сезон не исполняла короткую программу чисто. Ни разу ей не удавался каскад из двух тройных. На международных стартах она набирала от 58 (!) до 68 (!) баллов, лучшая сумма в карьере (74,55) на чемпионате Америки с домашним бонусом ниже худших баллов Валиевой на международном уровне. О какой даже теоретической борьбе с Камилой может идти речь?

Экс-россиянки Шаботова и Губанова могут помочь нам выиграть золото

Действующая чемпионка Европы, в отличие от Чен, в отличной форме — и вряд ли стоит переживать за наши 10 баллов. А вот США может вместо ожидаемых восьми набрать даже шесть. Точно должна обходить Карен японка Вакаба Хигучи, у которой относительно стабильный тройной аксель. Даже если Вакаба рисковать с трикселем не будет, то в любом случае набрать примерно 70 баллов Хигучи под силу. Скорее всего, этого будет достаточно для победы над американкой.

За 70 выдавала прокаты и Анастасия Губанова. Экс-россиянка, которая сейчас выступает за сборную Грузии, может оказать большую услугу бывшей родине. Как и Анастасия Шаботова, выступающая сейчас за сборную Украины. Та самая Шаботова, которая прославилась словами о «правильном допинге», доехала до Олимпиады и подготовила к Играм хороший триксель. Три успешные попытки на тренировке пекинской арены. Ждем чуда?

Главное, чтобы Украина не отказалась от борьбы и работала на максимум, ведь турнирной мотивации у них нет. Зато отношение к успехам нашей команды, с учетом международной напряженности, специфическое — украинцы единственные не аплодировали нашим прокатам. Впрочем, как отметил в интервью «СЭ» Александр Смирнов, нужно быть готовым к любым провокациям, в том числе к спорному судейству.

«Судейские игры были всегда, не только на Олимпиаде. Сверхдержавы соревнуются друг с другом, американцам было выгодно, чтобы у нас было на балл меньше, — и они в гонке за золото, — вспоминает он про инцидент в короткой программе у пар. — Технически нас оценили достойно, а вторая оценка субъективна. У китайцев все было сделано очень четко. Наши ребята откатали тоже здорово, но допустили маленькую помарку на вращении. Это дало повод судьям поставить китайский дуэт выше».

В случае равенства очков могут сравнивать суммы баллов мужчин и женщин

Решать по возможным заменам на произвольную, по мнению Смирнова, нужно ближе к делу. И для начала хорошо бы узнать состав соперников, особенно Китая. Попадут ли хозяева Игр в произвольную, и если все-таки да, то будут ли снова ставить своих лидеров Суй Вэнцзин и Хань Цуна? «Если выходит вторая пара, то я бы сделал замену в парах, — говорит Смирнов. — Хотя бы для того, чтобы другие ребята обкатали олимпийский лед, это помогло бы им в личном турнире. Все три наши пары готовы отлично, вторых китайцев все обойдут».

Бороться с Суй Вэнцзин/Хань Цуном могут, по мнению Смирнова, разве что Мишина с Галлямовым, поэтому для максимального балла отказ от замены — логичный ход. Другое дело, что не все зависит от Анастасии и Александра... «Не забываем про фактор судейства. И что Олимпиада проходит в Китае. Страна-хозяйка всегда имеет бонусы», — добавил двукратный чемпион Европы.

Более того, как выяснилось, в случае равного количества очков по итогам всех восьми видов ISU будут сравнивать лучшие суммы по победным видам. В связи с этим при плохом развитии событий (например, при неожиданном втором месте у США в короткой женщин), на произвольную у девушек придется ставить Камилу Валиеву. Ей вполне под силу набирать за 170 баллов, и этот результат будет боеспособен даже против мужских сумм.

Мы не шутим: согласно регламенту командного турнира Олимпиады, всерьез могут сравнивать результаты мужчин и женщин, парного катания и танцев на льду. Так что мировые рекорды и высокие баллы отнюдь не бессмысленны! Любопытно, как поступят наши конкуренты из США. Если в танцах замена практически неизбежна, то у мужчин американцы могут снова выставить Чена. Ему потом будет трудно в личном первенстве, но командное золото гораздо престижнее.