«Все на одной подводной лодке. Либо погибают, либо становятся героями». Что говорил Жамнов о Знарке и работе тренером

Отрывок из большого интервью Алексея Жамнова «СЭ», опубликованного год назад.

25 сентября президент ФХР Владислав Третьяк сообщил о том, что Олег Знарок, руководивший сборной с 2014 по 2018 год, возвращается на пост главного тренера. 28 сентября экспертный совет ФХР рекомендовал назначить главным тренером Алексея Жамнова, который несколько лет помогал Знарку. Также оба работали вместе в «Спартаке». Год назад в интервью «СЭ» Жамнов подробно рассказал о взаимоотношениях со Знарком и тренерской работе.

— Вы говорили, что на Кубке мира-2016, когда Знарок пригласил вас, единственного энхаэловца в штабе, на лавку, на Олимпиаде в Пхенчхане и других турнирах он многому вас научил. Чему?

— Когда смотришь игру сверху, а потом общаешься с тренерами в раздевалке — это одно, а когда стоишь на лавке и ощущаешь все нюансы — совсем другое. Это дает тебе большую базу практических знаний, которую больше не получишь нигде. Тот опыт и с Валерьичем, и со всем его тренерским штабом очень мне помог, когда я сам встал на лавку в «Спартаке». Что-то он у меня спрашивал, больше — я у него. Считаю, что мы хорошо сработались на лавке.

— У Знарка в «Спартаке» есть какие-то отличия от Знарка в сборной?

— Абсолютно тот же тренер и человек. Может, разве что стал чуть мягче. Но побеждать точно хочет не меньше, чем в «Динамо» и сборной. И хоккеисты так же хотят у него играть, как и в любой команде.

— Сильно болезненно он воспринял вылет от «Динамо» в первом круге плей-офф сезона-2019/20? Или на пороге карантина, с последним матчем без зрителей, все отошло на второй план?

— Не думаю, а знаю, что сильно. Но я при этом уверен, что если бы шестой, домашний, матч мы проводили при публике, то выиграли бы и довели серию до семи матчей. Сто процентов! Свой болельщик — это как шестой полевой игрок на льду, тем более в таких играх. Как бы сложилась седьмая встреча — сказать невозможно. Но она точно состоялась бы.

— Ходит легенда, будто какие-то ваши слова, чуть ли не установка в последние минуты финала Олимпиады в Пхенчхане с немцами, спасли нашу сборную. О чем речь?

— Тут неправильно кого-то выделять. Работал весь тренерский штаб, и правильное решение мы приняли вместе, и оно сработало. Все на одной подводной лодке. Или все погибают, или становятся героями.

— У вас самого вполне хорошо получалось быть главным тренером, когда вы это попробовали. Но такое впечатление, что от тренерской работы вы всегда бежали. Почему?

— После того как в позапрошлом сезоне мы играли в плей-офф со СКА и проиграли в серии 2-4, встречался с руководством, и оно хотело, чтобы я остался на лавке. Но на тот момент я понимал, что правильнее будет найти хорошего тренера и сосредоточиться на работе генерального менеджера. Тяжело делать две эти вещи одному.

Тяжело — и, считаю, неправильно, потому что это разные обязанности. Генеральный менеджер не должен каждый день общаться с командой, а тренер — с более высоким руководством. Времени физически не хватает, ты распыляешься то в одну, то в другую сторону. Плюс еще работал в сборной и уезжал туда во время пауз на Евротур. Отдохнуть, перевести дух не удавалось вообще.

— Ни разу не пожалели, что выбрали именно менеджмент?

— Не пожалел. Но никто не знает, как все будет складываться дальше. Может, через год-два и окажусь на лавке. Никогда не говори «никогда». Когда я руководил командой — мне было интересно. Полностью окунулся в этот процесс. И понял, что быть тренером далеко не так просто, как кажется со стороны. Очень тяжелая профессия. Какие нервы, переживания!

С другой стороны, тренеру в чем-то легче, потому что ты выплескиваешь это на лавке. И можешь как-то воздействовать на игроков, что-то своими решениями и словами изменить. Лично мне из ложи смотреть хоккей намного сложнее. Оттуда невозможно ничего подсказать игроку, даже если понимаешь, что происходит.