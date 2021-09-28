Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Статьи   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Почему на самом деле сборную возглавит Жамнов, а не Знарок? Инсайды о самом удивительном назначении года

Павел Климовицкий
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Сегодня, 10:50
Олег Знарок и Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Знарок и Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Владиславу Третьяку пришлось опровергать свои слова. ФХР объявила, что выбор в пользу главного тренера сборной будет сделан в пользу Алексея Жамнова, а не Олега Знарка.
Олег Знарок. Ситуация в России с тренерами близка к катастрофе. До этого довели суперклубы и минимум конкуренции в КХЛ

Вы, наверное, думаете — Владислав Третьяк сошел с ума? Зачем президент ФХР говорит, что Знарок — главный тренер сборной, а через несколько дней оказывается, что это не так?

Но Третьяк никогда бы не сказал такую важную вещь просто так.

По информации «СЭ», его заявление о назначении Знарка на прошлой неделе было неслучайным. Это была игра на опережение внутри политической борьбы на очень высоком уровне — гораздо выше самого Третьяка и ФХР в целом.

Перед Олимпиадой кандидатурой Валерия Брагина во главе сборной в российском хоккее не был доволен никто. Однако у разных важных политических сил были разные мнения, кто должен его заменить. Знарок, что можно было понять из слов Третьяка, был основной кандидатурой «партии ФХР» (назовем ее так). Он уже работал в сборной и выигрывал с ней чемпионат мира и Олимпиаду, а конфликты, которые были после Пхенчхана, по большей части остались в прошлом.

Однако Знарок не устраивал другую сторону — условно назовем ее «партией КХЛ». Ее кандидатом, по нашим данным, одно время был Игорь Никитин, который в итоге возглавил «Локомотив».

Заявление Третьяка должно было повернуть ситуацию в пользу Знарка, однако его назначение не было одобрено на самом верху и только находилось в стадии обсуждения. Поэтому на прошлой неделе не было никакого релиза ФХР и никаких слов официальных лиц или самого тренера — контракт не был подписан. Вероятно, предполагалось, что после слов Третьяка и обсуждения в СМИ возвращения чемпиона Олимпиады, тем более что оно было скорее позитивным, вторая «партия» отойдет в сторону и не захочет как-то брать на себя ответственность за «увольнение» Знарка.

Однако в итоге его кандидатуру на верху не утвердили, что привело к тому, что Третьяк оказался в очень нелепой ситуации. Президенту ФХР пришлось идти на попятную и говорить, что никакого объявления не было (то есть опровергать самого себя) и контракт еще не подписан (это правда).

А стороны пришли к компромиссному варианту, который как-то устраивал всех — Алексею Жамнову. С одной стороны, он уже много лет работает в ФХР, в том числе в качестве тренера сборной на скамейке. С другой — его кандидатура была поддержана топ-боссами из КХЛ, не забудем, что Жамнов одновременно с федерацией был менеджером и тренером (причем главным) в «Спартаке».

Очевидно, что политическая ситуация в нашем хоккее очень сильно сдвинулась. «Партия ФХР» назначала Воробьева, Кудашова, Брагина — но перед Олимпиадой другие большие люди ее приоритет в принятии решений по сборной все-таки сдвинули. Пока остановились на компромиссе, что будет после Пекина — предсказать совершенно невозможно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Павел Климовицкий все материалы автора

Читайте также

Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
О Дзюбе в сборной России можно забыть. Новым лидером должен стать Смолов
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
В НХЛ назвали лучших игроков. Овечкин уже не в топ-10, Кучеров и Панарин — вне тройки
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное