Почему на самом деле сборную возглавит Жамнов, а не Знарок? Инсайды о самом удивительном назначении года

Владиславу Третьяку пришлось опровергать свои слова. ФХР объявила, что выбор в пользу главного тренера сборной будет сделан в пользу Алексея Жамнова, а не Олега Знарка.

Вы, наверное, думаете — Владислав Третьяк сошел с ума? Зачем президент ФХР говорит, что Знарок — главный тренер сборной, а через несколько дней оказывается, что это не так?

Но Третьяк никогда бы не сказал такую важную вещь просто так.

По информации «СЭ», его заявление о назначении Знарка на прошлой неделе было неслучайным. Это была игра на опережение внутри политической борьбы на очень высоком уровне — гораздо выше самого Третьяка и ФХР в целом.

Перед Олимпиадой кандидатурой Валерия Брагина во главе сборной в российском хоккее не был доволен никто. Однако у разных важных политических сил были разные мнения, кто должен его заменить. Знарок, что можно было понять из слов Третьяка, был основной кандидатурой «партии ФХР» (назовем ее так). Он уже работал в сборной и выигрывал с ней чемпионат мира и Олимпиаду, а конфликты, которые были после Пхенчхана, по большей части остались в прошлом.

Однако Знарок не устраивал другую сторону — условно назовем ее «партией КХЛ». Ее кандидатом, по нашим данным, одно время был Игорь Никитин, который в итоге возглавил «Локомотив».

Экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова #россиявмоемсердце pic.twitter.com/w2B1YKRc9z — Хоккей России (@russiahockey) September 28, 2021

Заявление Третьяка должно было повернуть ситуацию в пользу Знарка, однако его назначение не было одобрено на самом верху и только находилось в стадии обсуждения. Поэтому на прошлой неделе не было никакого релиза ФХР и никаких слов официальных лиц или самого тренера — контракт не был подписан. Вероятно, предполагалось, что после слов Третьяка и обсуждения в СМИ возвращения чемпиона Олимпиады, тем более что оно было скорее позитивным, вторая «партия» отойдет в сторону и не захочет как-то брать на себя ответственность за «увольнение» Знарка.

Однако в итоге его кандидатуру на верху не утвердили, что привело к тому, что Третьяк оказался в очень нелепой ситуации. Президенту ФХР пришлось идти на попятную и говорить, что никакого объявления не было (то есть опровергать самого себя) и контракт еще не подписан (это правда).

А стороны пришли к компромиссному варианту, который как-то устраивал всех — Алексею Жамнову. С одной стороны, он уже много лет работает в ФХР, в том числе в качестве тренера сборной на скамейке. С другой — его кандидатура была поддержана топ-боссами из КХЛ, не забудем, что Жамнов одновременно с федерацией был менеджером и тренером (причем главным) в «Спартаке».

Очевидно, что политическая ситуация в нашем хоккее очень сильно сдвинулась. «Партия ФХР» назначала Воробьева, Кудашова, Брагина — но перед Олимпиадой другие большие люди ее приоритет в принятии решений по сборной все-таки сдвинули. Пока остановились на компромиссе, что будет после Пекина — предсказать совершенно невозможно.