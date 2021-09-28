«Не думаю, что Панарин откажется ехать в сборную». Интервью нового главного тренера России

Алексей Жамнов — о первых шагах на посту главного тренера национальной команды.

— Когда вообще вы впервые узнали, что скоро состоится экспертный совет и на нем будет рассмотрена ваша кандидатура?

— О том, что состоится совет, я знал достаточно давно. Сначала на нем рассматривались другие кандидатуры. Потом уже дошла очередь до меня.

— Перед Ванкувером и Сочи все ждали от сборной только золота. Сейчас, особенно с учетом ситуации с центрами, общественность сходится во мнении, что медаль будет хорошим результатом. Перед вами уже поставили задачу-минимум?

— Конечно, есть разные обстоятельства. Центральные центральными, но многое будет зависеть от микроклимата. Понятно, что у нас есть проблема с центрами, но у нас еще есть ребята, которые играют в КХЛ, — мы их тоже будем рассматривать. Главное для нас — создать хорошую команду, собрать единый коллектив, провести сплочение. Турнир короткий — всего две недели. Поэтому необходимо, чтобы в сборной собрались единомышленники. Мы понимаем, что приедут ребята из НХЛ, но здесь свои фамилии нужно будет убрать немного в сторону. Все они будут представлять Россию, поэтому у нас должна быть единая команда, начиная с тренерского штаба и заканчивая игроками. Нюансов и мелочей здесь быть не должно. Любая сборная приезжает на Олимпийские игры, чтобы бороться за медали. Мы постараемся не огорчить наших болельщиков.

— Ваш опыт игры на Олимпиаде может помочь в Пекине или его нельзя проецировать на тренерскую работу?

— Не знаю. Давайте посмотрим. Время покажет.

— Сейчас все по-прежнему опасаются, что Артемий Панарин может не приехать в сборную. Тем более в свете ситуации с несостоявшимся назначением Олега Знарка.

— Я не думаю, что Тема может отказаться. Это все-таки сборная — тут уговаривать никого не надо. Сомневаюсь, что он будет среди отказников. Если ты хочешь защищать честь страны, то пожалуйста. Если нет, то это твое право. Никто насильно заставлять играть за сборную не будет. У меня с ним нормальные отношения. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы, которые помешают ему сыграть на Олимпиаде.

— В последние месяцы несколько раз всплывала информация, что ФХР работает над сокращением дисквалификации Евгения Кузнецова. Сейчас есть какие-то новости о его возможной амнистии?

— Пока у меня нет никакой информации по этому поводу.

— В США и Канаде составы сборных будут определять преимущественно генменеджеры. Как будет формироваться сборная России? Будет ли у вас при возникновении разногласий решающее слово по составу или уже есть понимание, что придется работать с теми, с кем дадут?

— Давайте дождемся 12 октября. Сначала я должен предоставить кандидатов, которые войдут в тренерский штаб, и переговорить с ними. После мы уже будем понимать, кто и за что будет отвечать. Точно ответить на ваш вопрос смогу только позже.

— Вы объявили, что планируете рекомендовать Сергея Гончара и Сергея Зубова. Евгений Набоков будет в числе ваших кандидатов?

— Да, он входит в эту группу. Буду с ним разговаривать.

— Правильно ли понимаю, что вы повезете сборную уже на ближайший этап Евротура?

— Давайте пока не будем это обсуждать. Нужно дождаться 12 октября. К этой дате мы уже будем иметь ясность по всему тренерскому штабу и отталкиваться от этого. Но на Евротуре мы будем проверять всех кандидатов, потому что решение НХЛ может в момент поменяться. Будем обдумывать два варианта.

— Сейчас ходит много слухов о том, какая роль в штабе будет у Брагина и Знарка. Вы допускаете, что в Пекине они могут встать на скамейку?

— Все может быть. Кандидатов много. Но сейчас я хочу переговорить со всеми лично и уже потом решать, кто будет на лавке, а кто будет консультантом.