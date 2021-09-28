Знарок не будет главным тренером сборной, вместо него — Жамнов. Что вообще происходит?
«Давно пора умом Россию понимать» — фрагмент из стихотворения Игоря Губермана, отсылающего к творчеству знаменитого поэта Федора Тютчева, во всех смыслах подходит к текущей ситуации. В назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера олимпийской сборной России можно найти и логику, и нормальную аргументацию — если погрузиться в детали. Огромной неожиданностью она выглядит лишь в свете того, что чуть ранее возвращение в национальную команду Олега Знарка считалось делом решенным. Ситуация очень похожа на его несостоявшийся в последний момент приход в московское «Динамо».
Но сейчас картина была совсем иной. Дело не только в более значимой во всех отношениях роли главного тренера национальной команды. Первым о назначении Знарка на днях заявил сам президент ФХР Владислав Третьяк. Накануне он внезапно от своих слов отказался. Сюжет безумный? Только на поверхностный взгляд. Хоккей в России — национальный и, можно сказать, даже президентский вид спорта. Об этом надо всегда помнить, когда пытаешься анализировать внутренние процессы, недоступные обычному глазу.
Классическая система сдержек и противовесов доминирует в политическом поле во внутренней политике, где важно не давать кому-то вырасти в слишком самостоятельную и независимую фигуру. Перенося эту ситуацию на хоккей, несложно прийти к выводу о том, что выбор Жамнова — это компромисс. Исторически бывший генеральный менеджер «Спартака» близок к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко, который ему сильно доверяет. При этом Жамнов был за своего и в национальной команде, где занимал разные должности и в 2016-м на Кубке мира неожиданно очутился на скамейке в качестве ассистента Знарка. Позднее он несколько раз проделывал тот же самый прием в «Спартаке». Пусть и не по своей инициативе.
Мое частное мнение — в качестве тренера Алексей Юрьевич смотрелся в разы сильнее, чем менеджер. Эти наблюдения затем подтверждали игроки. Ему удавалось легко найти общий язык и со звездными энхаэловцами, и с заурядными середнячками. Душа к тренерской профессии у него не лежала в том плане, что он этим горел бы. Сидеть в ложе гораздо удобнее, и нервов меньше тратишь. Не знаю, сколько в этом утверждении правды, но несколько осведомленных человек считают, что именно быстрая реакция Жамнова спасла сборную России от позора в олимпийском финале Пхенчхана. Именно он первым сориентировался на скамейке и отправил на лед Никиту Гусева в концовке третьего периода.
Наконец, Жамнов просто приятный в общении человек, который редко идет на конфликт и старается повлиять на людей словом. Для нынешнего поколения хоккеистов, не привыкшего к авторитарным методам управления, это очень важно. Мне очевидно, почему с его кандидатурой согласились все, не став до конца биться за своих первоначальных претендентов — Знарка и Игоря Никитина. Если бы не Олимпиада, то назначение Жамнова можно было бы даже назвать прорывом. В нынешней ситуации в публичном пространстве оно воспринимается как риск и попытка снять с себя большую часть ответственности. Умом это нужно понять и, по традиции ожидая худшего, в глубине души надеяться на благоприятный исход.
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