ФХР объявила, что сборную возглавит не Олег Знарок, а Алексей Жамнов .

«Давно пора умом Россию понимать» — фрагмент из стихотворения Игоря Губермана, отсылающего к творчеству знаменитого поэта Федора Тютчева, во всех смыслах подходит к текущей ситуации. В назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера олимпийской сборной России можно найти и логику, и нормальную аргументацию — если погрузиться в детали. Огромной неожиданностью она выглядит лишь в свете того, что чуть ранее возвращение в национальную команду Олега Знарка считалось делом решенным. Ситуация очень похожа на его несостоявшийся в последний момент приход в московское «Динамо».

Но сейчас картина была совсем иной. Дело не только в более значимой во всех отношениях роли главного тренера национальной команды. Первым о назначении Знарка на днях заявил сам президент ФХР Владислав Третьяк. Накануне он внезапно от своих слов отказался. Сюжет безумный? Только на поверхностный взгляд. Хоккей в России — национальный и, можно сказать, даже президентский вид спорта. Об этом надо всегда помнить, когда пытаешься анализировать внутренние процессы, недоступные обычному глазу.

Экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова #россиявмоемсердце pic.twitter.com/w2B1YKRc9z — Хоккей России (@russiahockey) September 28, 2021

Классическая система сдержек и противовесов доминирует в политическом поле во внутренней политике, где важно не давать кому-то вырасти в слишком самостоятельную и независимую фигуру. Перенося эту ситуацию на хоккей, несложно прийти к выводу о том, что выбор Жамнова — это компромисс. Исторически бывший генеральный менеджер «Спартака» близок к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко, который ему сильно доверяет. При этом Жамнов был за своего и в национальной команде, где занимал разные должности и в 2016-м на Кубке мира неожиданно очутился на скамейке в качестве ассистента Знарка. Позднее он несколько раз проделывал тот же самый прием в «Спартаке». Пусть и не по своей инициативе.

Мое частное мнение — в качестве тренера Алексей Юрьевич смотрелся в разы сильнее, чем менеджер. Эти наблюдения затем подтверждали игроки. Ему удавалось легко найти общий язык и со звездными энхаэловцами, и с заурядными середнячками. Душа к тренерской профессии у него не лежала в том плане, что он этим горел бы. Сидеть в ложе гораздо удобнее, и нервов меньше тратишь. Не знаю, сколько в этом утверждении правды, но несколько осведомленных человек считают, что именно быстрая реакция Жамнова спасла сборную России от позора в олимпийском финале Пхенчхана. Именно он первым сориентировался на скамейке и отправил на лед Никиту Гусева в концовке третьего периода.

Наконец, Жамнов просто приятный в общении человек, который редко идет на конфликт и старается повлиять на людей словом. Для нынешнего поколения хоккеистов, не привыкшего к авторитарным методам управления, это очень важно. Мне очевидно, почему с его кандидатурой согласились все, не став до конца биться за своих первоначальных претендентов — Знарка и Игоря Никитина. Если бы не Олимпиада, то назначение Жамнова можно было бы даже назвать прорывом. В нынешней ситуации в публичном пространстве оно воспринимается как риск и попытка снять с себя большую часть ответственности. Умом это нужно понять и, по традиции ожидая худшего, в глубине души надеяться на благоприятный исход.