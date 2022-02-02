Стартовали соревнования зимней Олимпиады-2022 в Пекине
В Пекине стартовали соревнования зимних Олимпийских игр
Сегодня, 2 февраля, в Пекине (Китай) начались соревнования зимней Олимпиады.
В 14.30 (мск) в санном спорте стартовали тренировочные заезды группы А среди мужчин. В 16.15 начнутся заезды группы B, в которых будут участвовать российские спортсмены Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич.
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 2 февраля
В 15.05 стартует групповой турнир в керлинге (микст). Встретятся следующие страны:
Швеция — Великобритания
Австралия — США
Норвегия — Чехия
Китай — Швейцария
Церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля. Первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля.
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