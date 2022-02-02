Гендиректор WADA рассказал, сколько спортсменов агентство проверило перед Олимпиадой

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что агентство перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине сверило список кандидатов в сборную России со списком допинговых дел, которые были открыты на основе базы данных LIMS.

«Так было и перед Олимпиадой в Токио, — приводит слова Ниггли ТАСС. — Не думаю, что с этим могли возникнуть проблемы. Иначе говоря, атлеты, чьи дела находились бы в процессе рассмотрения, не приехали бы сюда соревноваться. В противном случае мы бы попросили федерацию разобраться с конкретным делом: либо наложить временное отстранение, либо закрыть его до начала Олимпиады».

Он выразил уверенность, что на Олимпийских играх нет российских спортсменов, замешанных в сочинском скандале.

«Но это не позволяет делать вывод обо всей сборной. Мы не хотели, чтобы кто-то, кто находится под подозрением, здесь присутствовал», — сказал Ниггли.

Также он рассказал, сколько спортсменов WADA проверила перед Олимпиадой.

«Точной цифры не назову, но список сокращался по мере приближения Олимпиады, после квалификационных соревнований. Оставшиеся фамилии мы после просто сверили с базой данных LIMS, чтобы проверить, есть ли там атлеты, находящиеся под подозрением, чьи дела еще не завершены. Если у нас возникали подозрения, было важно убедиться, что дело рассмотрено: атлет должен был быть либо невиновен, либо наказан. В любом случае дело должно было быть закрыто», — заявил Ниггли.