Олимпиада 2022: расписание соревнований зимних Игр в Пекине

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай).

Церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля. Первые соревнования Игр в Пекине стартуют 2 февраля. Первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля. Последний соревновательный день и церемония закрытия назначены на 20 февраля.

Представляем полный календарь соревнований по датам, время — московское.

Олимпийские игры 2022. Пекин (Китай). Расписание соревнований

2 февраля, среда

Керлинг

15.05 Микст. Групповой турнир. Швеция — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Австралия — США

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Чехия

Микст. Групповой турнир. Китай — Швейцария

3 февраля, четверг

Керлинг

4.05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Китай

Микст. Групповой турнир. Швеция — Чехия

Микст. Групповой турнир. США — Италия

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Канада

9.05 Микст. Групповой турнир. Италия — Швейцария

Микст. Групповой турнир. США — Норвегия

14.05 Микст. Групповой турнир. Норвегия — Канада

Микст. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Китай — Швеция

Микст. Групповой турнир. Чехия — Австралия

Фристайл

13.00 Женщины. Могул. Квалификация

14.45 Мужчины. Могул. Квалификация

Хоккей

7.10 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Канада

Женщины. Групповой турнир. Китай — Чехия

11.40 Женщины. Групповой турнир. Япония — Швеция

16.10 Женщины. Групповой турнир. Финляндия — США

4 февраля, пятиница

Керлинг

3.35 Микст. Групповой турнир. Швеция — Австралия

Микст. Групповой турнир. Канада — Швейцария

Микст. Групповой турнир. Италия — Норвегия

8.35 Микст. Групповой турнир. Чехия — Италия

Микст. Групповой турнир. Китай — Канада

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Австралия

Микст. Групповой турнир. Швеция — США

Фигурное катание

4.30 Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа

6.40 Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы. Ритмический танец

8.20 Фигурное катание. Командные соревнования. Пары. Короткая программа

Хоккей

7.10 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. Дания — Китай

Церемония открытия

15.00

5 февраля, суббота — 6 комплектов медалей

Биатлон

12.00 Смешанная эстафета. 4х6 км

Керлинг

4.05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Норвегия

Микст. Групповой турнир. Швейцария — Швеция

9.05 Микст. Групповой турнир. Китай — США

Микст. Групповой турнир. Чехия — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Швеция — Канада

Микст. Групповой турнир. Австралия — Италия

14.05 Микст. Групповой турнир. Великобритания — Италия

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Китай

Микст. Групповой турнир. Чехия — Швейцария

Микст. Групповой турнир. США — Канада

Коньки

11.30 Женщины. 3000 м

Лыжи

10.45 Женщины. Скиатлон. 7,5 км+7,5 км

Прыжки с трамплина

9.20 Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация

13.45 Женщины. Нормальный трамплин. Финал

Сани

14.10 Мужчины. Одиночки. 1-я и 2-я попытки

Сноуборд

5.45 Женщины. Слоупстайл. Квалификация

Фристайл

14.30 Мужчины. Могул. Финал

Хоккей

7.10 Женщины. Групповой турнир. Канада — Финляндия

11.40 Женщины. Групповой турнир. Дания — Япония

Женщины. Групповой турнир. Чехия — Швеция

16.10 Женщины. Групповой турнир. США — РОССИЯ

Шорт-трек

14.00 Женщины. 500 м. Предварительные забеги

Мужчины. 1000 м. Предварительные забеги

Смешанная эстафета. Финал

6 февраля, воскресенье — 7 комплектов медалей

Горные лыжи

5.00 Мужчины. Скоростной спуск

Керлинг

4.05 Микст. Групповой турнир. США — Чехия

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Китай

9.05 Микст. Групповой турнир. Норвегия — Швеция

Микст. Групповой турнир. Австралия — Швейцария

Микст. Групповой турнир. Италия — Китай

Микст. Групповой турнир. Канада — Чехия

14.05 Микст. Групповой турнир. Канада — Австралия

Микст. Групповой турнир. Италия — Швеция

Микст. Групповой турнир. Швейцария — США

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Великобритания

Коньки

11.30 Мужчины. 5000 м

Лыжи

10.00 Мужчины. Скиатлон. 15 км+15 км

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Нормальный трамплин. Финал

Сани

14.30 Мужчины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки

Сноуборд

4.30 Женщины. Слоупстайл. Финал

7.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация

Фигурное катание

4.30 Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

6.50 Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

Фристайл

14.30 Женщины. Могул. Финал

Хоккей

11.40 Женщины. Групповой турнир. Китай — Япония

16.10 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — США

7 февраля, понедельник — 8 комплектов медалей

Биатлон

12.00 Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

Горные лыжи

5.15 Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка

8.45 Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

Керлинг

4.05 Микст. Групповой турнир. Швейцария — Норвегия

Микст. Групповой турнир. Канада — Италия

Микст. Групповой турнир. США — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Чехия — Китай

14.05 Микст. 1/2 финала

Коньки

11.30 Женщины. 1500 м

Прыжки с трамплина

14.45 Смешанные командные соревнования. Нормальный трамплин

Сани

14.50 Женщины. Одиночки. 1-я и 2-я попытки

Сноуборд

7.00 Мужчины. Слоупстайл. Финал

Фигурное катание

4.15 Командные соревнования. Пары. Произвольная программа

5.30 Командные соревнования. Танцы. Произвольный танец

6.35 Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа

Фристайл

4.30 Женщины. Биг-Эйр. Квалификация

8.30 Мужчины. Биг-Эйр. Квалификация

Хоккей

7.10 Женщины. Групповой турнир. Канада — РОССИЯ

11.40 Женщины. Групповой турнир. Чехия — Дания

16.10 Женщины. Групповой турнир. Финляндия — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Китай

Шорт-трек

14.30 Женщины. 500 м. Финал

Мужчины. 1000 м. Финал

8 февраля, вторник -10 комплектов медалей

Биатлон

11.30 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

Горные лыжи

6.00 Мужчины. Супергигант

Керлинг

9.05 Микст. Матч за 3-е место

14.05 Микст. Финал

Коньки

13.30 Мужчины. 1500 м

Лыжи

11.00 Женщины. Спринт. Квалификация (с)

Мужчины. Спринт. Квалификация (с)

14.45 Женщины. Спринт. Финал (с)

Мужчины. Спринт. Финал (с)

Сани

14.50 Женщины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки

Сноуборд

5.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

Фигурное катание

4.15 Мужчины. Короткая программа

Фристайл

5.00 Женщины. Биг-Эйр. Финал

Хоккей

7.10 Женщины. Групповой турнир. США — Канада

11.40 Женщины. Групповой турнир. Япония — Чехия

16.10 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Финляндия

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Дания

9 февраля, среда — 6 комплектов медалей

Горные лыжи

5.15 Женщины. Слалом. 1-я попытка

8.45 Женщины. Слалом. 2-я попытка

Двоеборье

11.00 Мужчины. Прыжки. Нормальный трамплин

14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км

Керлинг

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Канада

Мужчины. Групповой турнир. США — РОССИЯ

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швеция

Сани

15.20 Мужчины. Двойки

Сноуборд

4.30 Женщины. Хафпайп. Квалификация

6.00 Женщины. Борд-кросс

7.30 Мужчины. Хафпайп. Квалификация

Хоккей

11.40 Мужчины. Групповой турнир. РОССИЯ — Швейцария

16.10 Мужчины. Групповой турнир. Чехия — Дания

Фристайл

6.00 Мужчины. Биг-Эйр. Финал

Шорт-трек

14.00 Мужчины. 1500 м. Финал

Женщины. 1000 м. Предварительные забеги

Женщины. Эстафета. 3000 м. 1/2 финала

10 февраля, четверг — 8 комплектов медалей

Горные лыжи

5.30 Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск

9.15 Мужчины. Комбинация. Слалом

Керлинг

4.05 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. Дания — Китай

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Япония

Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — США

9.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Швеция

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Канада

Мужчины. Групповой турнир. Китай — РОССИЯ

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Италия

15.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — Корея

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания

Женщины. Групповой турнир. США — Дания

Женщины. Групповой турнир. Китай — Швейцария

Коньки

15.00 Женщины. 5000 м

Лыжи

10.00 Женщины. Индивидуальная гонка (к). 10 км

Сани

16.30 Эстафета

Скелетон

4.30 Мужчины. 1-я и 2-я попытки

Сноуборд

4.00 Женщины. Хафпайп. Финал

6.15 Мужчины. Борд-кросс

Фигурное катание

4.30 Мужчины. Произвольная программа

Фристайл

13.00 Акробатика. Смешанные командные соревнования

Хоккей

7.10 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Латвия

11.40 Мужчины. Групповой турнир. Финляндия — Словакия

16.10 Мужчины. Групповой турнир. США — Китай

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Германия

11 февраля, пятница — 7 комплектов медалей

Биатлон

12.00 Женщины. Спринт. 7.5 км

Горные лыжи

6.00 Женщины. Супергигант

Керлинг

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — РОССИЯ

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — США

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Италия

Мужчины. Групповой турнир. Дания — Китай

9.05 Женщины. Групповой турнир. США — Китай

Женщины. Групповой турнир. Канада — Япония

Женщины. Групповой турнир. Швейцария — РОССИЯ

Женщины. Групповой турнир. Корея — Великобритания

15.05 Мужчины. Групповой турнир. РОССИЯ — Дания

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Норвегия

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швейцария

Коньки

11.00 Мужчины. 10 000 м

Лыжи

10.00 Мужчины. Индивидуальная гонка (к). 15 км

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Большой трамплин. Квалификация

Скелетон

4.30 Мужчины. 3-я и 4-я попытки

15.20 Женщины. 1-я и 2-я попытки

Сноуборд

4.30 Мужчины. Хафпайп. Финал

Хоккей

7.10 Мужчины. Групповой турнир. Дания — РОССИЯ

Женщины. 1/4 финала

11.40 Мужчины. Групповой турнир. Чехия — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Словакия

16.10 Мужчины. Групповой турнир. Латвия — Финляндия

Женщины. 1/4 финала

Шорт-трек

14.00 Женщины. 1000 м. Финал

Мужчины. 500 м. Предварительные забеги

Мужчины. Эстафета. 5000 м. 1/2 финала

12 февраля, суббота — 6 комплектов медалей

Биатлон

12.00 Мужчины. Спринт. 10 км

Керлинг

4.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Канада

Женщины. Групповой турнир. Корея — РОССИЯ

Женщины. Групповой турнир. Япония — Дания

9.05 Мужчины. Групповой турнир. Италия — Китай

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швеция

Мужчины. Групповой турнир. Дания — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. США — Норвегия

15.05 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Япония

Женщины. Групповой турнир. Дания — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. Великобритания — США

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Китай

Коньки

11.00 Мужчины. 500 м

Лыжи

10.30 Женщины. Эстафета. 4х5 км

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Большой трамплин. Финал

Скелетон

15.20 Женщины. 3-я и 4-я попытки

Сноуборд

5.00 Смешанные командные соревнования. Борд-кросс

Фигурное катание

14.00 Танцы. Ритмический танец

Хоккей

7.10 Мужчины. Групповой турнир. Канада — США

Женщины. 1/4 финала

11.40 Мужчины. Групповой турнир. Германия — Китай

Женщины. 1/4 финала

16.10 Мужчины. Групповой турнир. РОССИЯ — Чехия

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Дания

13 февраля, воскресенье — 7 комплектов медалей

Биатлон

12.00 Женщины. Гонка преследования. 10 км

13.45 Мужчины. Гонка преследования. 12.5 км

Бобслей

4.30 Женщины. Монобоб. 1-я и 2-я попытки

Горные лыжи

5.15 Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка

8.45 Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

Керлинг

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швеция

Мужчины. Групповой турнир. Китай — Великобритания

Мужчины. Групповой турнир. США — Канада

Мужчины. Групповой турнир. Италия — РОССИЯ

9.05 Женщины. Групповой турнир. Дания — Великобритания

Женщины. Групповой турнир. США — Швеция

Женщины. Групповой турнир. Корея — Китай

Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Канада

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Дания

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Италия

Мужчины. Групповой турнир. Китай — США

Коньки

16.00 Женщины. 500 м

Лыжи

10.00 Мужчины. Эстафета. 4х10 км

Фристайл

5.00 Женщины. Слоупстайл. Квалификация

14.00 Женщины. Акробатика. Квалификация

Хоккей

7.10 Мужчины. Групповой турнир. Словакия — Латвия

11.40 Мужчины. Групповой турнир. Финляндия — Швеция

16.10 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Канада

Мужчины. Групповой турнир. США — Германия

Шорт-трек

14.00 Мужчины. 500 м. Финал

Женщины. Эстафета. 3000 м. Финал

14 февраля, понедельник — 5 комплектов медалей

Бобслей

4.30 Женщины. Монобоб. 3-я и 4-я попытки

15.15 Мужчины. Двойки. 1-я и 2-я попытки

Керлинг

4.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — Япония

Женщины. Групповой турнир. Канада — РОССИЯ

Женщины. Групповой турнир. США — Корея

9.05 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Италия

Мужчины. Групповой турнир. Дания — Норвегия

Мужчины. Групповой турнир. РОССИЯ — Швеция

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания

15.05 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Швеция

Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Канада

Женщины. Групповой турнир. Япония — Корея

Женщины. Групповой турнир. Дания — РОССИЯ

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин

Фигурное катание

4.15 Танцы. Произвольный танец

Сноуборд

4.30 Женщины. Биг-Эйр. Квалификация

8.30 Мужчины. Биг-Эйр. Квалификация

Фристайл

4.30 Женщины. Слоупстайл. Финал

7.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация

14.00 Женщины. Акробатика. Финал

Хоккей

7.10 Женщины. 1/2 финала

16.10 Женщины. 1/2 финала

15 февраля, вторник — 9 комплектов медалей

Биатлон

12.00 Мужчины. Эстафета. 4х7.5 км

Бобслей

15.05 Мужчины. Двойки. 3-я и 4-я попытки

Горные лыжи

6.00 Женщины. Скоростной спуск

Двоеборье

11.00 Мужчины. Прыжки. Большой трамплин

14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км

Керлинг

4.05 Мужчины. Групповой турнир. РОССИЯ — Норвегия

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Китай

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — США

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Дания

9.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — РОССИЯ

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Дания

Женщины. Групповой турнир. США — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Япония

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания

Мужчины. Групповой турнир. Италия — США

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Китай

Мужчины. Групповой турнир. РОССИЯ — Канада

Коньки

9.30 Мужчины. Командная гонка преследования

Женщины. Командная гонка преследования

Сноуборд

4.30 Женщины. Биг-Эйр. Финал

8.00 Мужчины. Биг-Эйр. Финал

Фигурное катание

13.00 Женщины. Короткая программа

Фристайл

4.30 Мужчины. Слоупстайл. Финал

14.00 Мужчины. Акробатика. Квалификация

Хоккей

7.10 Мужчины. Квалификационный раунд

9.00 Мужчины. Квалификационный раунд

11.40 Мужчины. Квалификационный раунд

16.10 Мужчины. Квалификационный раунд

16 февраля, среда — 7 комплектов медалей

Биатлон

10.45 Женщины. Эстафета. 4х6 км

Горные лыжи

5.15 Мужчины. Слалом. 1-я попытка

8.45 Мужчины. Слалом. 2-я попытка

Керлинг

4.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — США

Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Корея

Женщины. Групповой турнир. Китай — Великобритания

9.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — РОССИЯ

Мужчины. Групповой турнир. Италия — Дания

15.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — Дания

Женщины. Групповой турнир. Япония — США

Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Швеция

Женщины. Групповой турнир. Канада — Китай

Лыжи

11.00 Женщины. Командный спринт. Квалификация (с)

Мужчины. Командный спринт. Квалификация (с)

14.00 Женщины. Командный спринт. Финал (с)

Мужчины. Командный спринт. Финал (с)

Фристайл

14.00 Мужчины. Акробатика. Финал

Хоккей

7.10 Мужчины. 1/4 финала

9.00 Мужчины 1/4 финала

11.40 Мужчины. 1/4 финала

14.30 Женщины. Матч за 3-е место

16.30 Мужчины. 1/4 финала

Шорт-трек

14.30 Женщины. 1500 м. Финал

Мужчины. Эстафета. 5000 м. Финал

17 февраля, четверг — 6 комплектов медалей

Горные лыжи

5.30 Женщины. Комбинация. Скоростной спуск

9.00 Женщины. Комбинация. Слалом

Двоеборье

11.00 Мужчины. Командные соревнования. Прыжки. Большой трамплин

14.00 Мужчины. Командные соревнования. Эстафета. 4х5 км

Керлинг

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — США

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Великобритания

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Италия

9.05 Женщины. Групповой турнир. Япония — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Великобритания

Женщины. Групповой турнир. Дания — Канада

Женщины. Групповой турнир. Корея — Швеция

15.05 Мужчины. 1/2 финала

Коньки

11.30 Женщины. 1000 м

Фигурное катание

13.00 Женщины. Произвольная программа

Фристайл

4.30 Женщины. Хафпайп. Квалификация

6.30 Женщины. Ски-кросс. Квалификация

7.30 Мужчины. Хафпайп. Квалификация

10.10 Женщины. Ски-кросс. Финал

Хоккей

7.10 Женщины. Финал

18 февраля, пятница — 4 комплекта медалей

Биатлон

12.00 Мужчины. Масс-старт. 15 км

Бобслей

15.00 Женщины. Двойки. 1-я и 2-я попытки

Керлинг

9.05 Мужчины. Матч за 3-е место

15.05 Женщины. 1/2 финала

Коньки

11.30 Мужчины. 1000 м

Фигурное катание

13.30 Пары. Короткая программа

Фристайл

4.30 Женщины. Хафпайп. Финал

6.45 Мужчины. Ски-кросс. Квалификация

10.55 Мужчины. Ски-кросс. Финал

Хоккей

7.10 Мужчины. 1/2 финала

16.10 Мужчины. 1/2 финала

19 февраля, суббота — 9 комплектов медалей

Биатлон

12.00 Мужчины. Масс-старт. 12.5 км

Бобслей

4.30 Мужчины. Четверки. 1-я и 2-я попытки

15.00 Женщины. Двойки. 3-я и 4-я попытки

Горные лыжи

6.00 Командные соревнования

Керлинг

9.05 Мужчины. Финал

15.05 Женщины. Матч за 3-е место

Коньки

9.00 Мужчины. Масс-старт

Женщины. Масс-старт

Лыжи

9.00 Мужчины. Масс-старт (с). 50 км

Фигурное катание

14.00 Пары. Произвольная программа

Фристайл

4.30 Мужчины. Хафпайп. Финал

Хоккей

16.10 Мужчины. Матч за 3-е место

20 февраля, воскресенье — 4 комплекта медалей

Бобслей

4.30 Мужчины. Четверки. 3-я и 4-я попытки

Керлинг

4.05 Женщины. Финал

Лыжи

9.30 Женщины. Масс-старт (с). 30 км

Фигурное катание

7.00 Показательные выступления

Хоккей

7.10 Мужчины. Финал

Церемония закрытия

15.00