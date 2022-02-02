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Сегодня, 08:00

Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 2 февраля

На Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут первые официальные соревнования
Олимпиада-2022: расписание и трансляции 2 февраля.
Фото Getty Images
В среду, 2 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут первые официальные старты.

Церемония открытия состоится в пятницу, 4 февраля, а уже на следующий день будут разыграны первые комплекты медалей.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

2 февраля, среда

Керлинг

15.05. Микст. Групповой турнир

Швеция — Великобритания (Матч Игра)

Австралия — США

Норвегия — Чехия

Китай — Швейцария

Сани

14.30. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа А

16.15. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа В

Наши: Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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