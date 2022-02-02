Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 2 февраля
На Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут первые официальные соревнования
В среду, 2 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут первые официальные старты.
Церемония открытия состоится в пятницу, 4 февраля, а уже на следующий день будут разыграны первые комплекты медалей.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
2 февраля, среда
15.05. Микст. Групповой турнир
Швеция — Великобритания (Матч Игра)
Австралия — США
Норвегия — Чехия
Китай — Швейцария
14.30. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа А
16.15. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа В
Наши: Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич.
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