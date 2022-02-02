Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 2 февраля

На Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут первые официальные соревнования

В среду, 2 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут первые официальные старты.

Церемония открытия состоится в пятницу, 4 февраля, а уже на следующий день будут разыграны первые комплекты медалей.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

2 февраля, среда

Керлинг

15.05. Микст. Групповой турнир

Швеция — Великобритания (Матч Игра)

Австралия — США

Норвегия — Чехия

Китай — Швейцария

Сани

14.30. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа А

16.15. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа В

Наши: Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич.