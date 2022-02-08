Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 9 февраля

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в среду, 9 февраля, стартует турнир по хоккею среди мужчин и будет разыграно шесть комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

9 февраля, среда (время московское)

Хоккей

11.40 Мужчины. Групповой турнир. РОССИЯ — Швейцария (Россия 1)

16.10 Мужчины. Групповой турнир. Чехия — Дания (Matchtv.ru)

Горные лыжи

5.15 Женщины. Слалом. Первая попытка (Matchtv.ru)

Наши: Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Екатерина Ткаченко.

8.45 Женщины. Слалом. Вторая попытка (Matchtv.ru)

Двоеборье

11.00 Мужчины. Нормальный трамплин. Прыжки. Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев (Матч Арена)

14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена, 10 км (Matchtv.ru)

Керлинг

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Канада

Мужчины. Групповой турнир. США — РОССИЯ (Матч Игра)

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швеция

Прыжки с трамплина

13.00 Мужчины. Большой трамплин. Тренировочные прыжки

Наши: Евгений Климов, Илья Манков, Михаил Назаров, Данил Сагдеев, Роман Трофимов.

Сани

15.20 Мужчины. Двойки. Первый заезд (Матч Арена)

Наши: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.

16.35 Мужчины. Двойки. Второй заезд (Матч Арена)

Скелетон

7.40 Женщины. Тренировочные заезды

Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.

10.20 Мужчины. Тренировочные заезды

Наши: Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.

Сноуборд

4.30 Женщины. Хафпайп. Квалификация 1 (Матч Игра)

5.21 Женщины. Хафпайп. Квалификация 2 (Матч Игра)

6.00 Женщины. Борд-кросс. Квалификация 1 (Матч Страна)

Наши: Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Александра Паршина, Кристина Пауль.

6.55 Женщины. Борд-кросс. Квалификация 2

7.30 Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1 (Матч Игра)

8.21 Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2 (Матч Игра)

9.30 Женщины. Борд-кросс. 1/8 финала (Matchtv.ru)

10.07 Женщины. Борд-кросс. 1/4 финала (Matchtv.ru)

10.28 Женщины. Борд-кросс. 1/2 финала (Matchtv.ru)

10.45 Женщины. Борд-кросс. Финал (Matchtv.ru)

Фристайл

6.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал 1 (Matchtv.ru)

6.22 Мужчины. Биг-эйр. Финал 2 (Matchtv.ru)

6.45 Мужчины. Биг-эйр. Финал 3 (Matchtv.ru)

Шорт-трек

14.00 Мужчины. 1500 м. 1/4 финала

Наши: Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Семен Елистратов.

14.44 Женщины. 1000 м. Предварительные забеги (Matchtv.ru)

Наши: Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова .

15.29 Мужчины. 1500 м. 1/2 финала (Matchtv.ru)

15.45 Женщины. Эстафета. 1/2 финала (Matchtv.ru)

16.13 Мужчины. 1500 м. Финал В (Matchtv.ru)

16.20 Мужчины. 1500 м. Финал А (Matchtv.ru)