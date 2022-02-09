Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 9 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
9 февраля, среда (время московское)
Хоккей
11.40 Мужчины. Групповой турнир. РОССИЯ — Швейцария (Россия 1)
16.10 Мужчины. Групповой турнир. Чехия — Дания (Matchtv.ru)
Горные лыжи
5.15 Женщины. Слалом. Первая попытка (Matchtv.ru)
Наши: Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Екатерина Ткаченко.
8.45 Женщины. Слалом. Вторая попытка (Matchtv.ru)
Двоеборье
11.00 Мужчины. Нормальный трамплин. Прыжки. Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев (Матч Арена)
14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена, 10 км (Matchtv.ru)
Керлинг
15.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Канада
Мужчины. Групповой турнир. США — РОССИЯ (Матч Игра)
Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швейцария
Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швеция
Прыжки с трамплина
13.00 Мужчины. Большой трамплин. Тренировочные прыжки
Наши: Евгений Климов, Илья Манков, Михаил Назаров, Данил Сагдеев, Роман Трофимов.
Сани
15.20 Мужчины. Двойки. Первый заезд (Матч Арена)
Наши: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.
16.35 Мужчины. Двойки. Второй заезд (Матч Арена)
Скелетон
7.40 Женщины. Тренировочные заезды
Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.
10.20 Мужчины. Тренировочные заезды
Наши: Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.
Сноуборд
4.30 Женщины. Хафпайп. Квалификация 1 (Матч Игра)
5.21 Женщины. Хафпайп. Квалификация 2 (Матч Игра)
6.00 Женщины. Борд-кросс. Квалификация 1 (Матч Страна)
Наши: Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Александра Паршина, Кристина Пауль.
6.55 Женщины. Борд-кросс. Квалификация 2
7.30 Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1 (Матч Игра)
8.21 Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2 (Матч Игра)
9.30 Женщины. Борд-кросс. 1/8 финала (Matchtv.ru)
10.07 Женщины. Борд-кросс. 1/4 финала (Matchtv.ru)
10.28 Женщины. Борд-кросс. 1/2 финала (Matchtv.ru)
10.45 Женщины. Борд-кросс. Финал (Matchtv.ru)
Фристайл
6.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал 1 (Matchtv.ru)
6.22 Мужчины. Биг-эйр. Финал 2 (Matchtv.ru)
6.45 Мужчины. Биг-эйр. Финал 3 (Matchtv.ru)
Шорт-трек
14.00 Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
Наши: Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Семен Елистратов.
14.44 Женщины. 1000 м. Предварительные забеги (Matchtv.ru)
Наши: Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова .
15.29 Мужчины. 1500 м. 1/2 финала (Matchtv.ru)
15.45 Женщины. Эстафета. 1/2 финала (Matchtv.ru)
16.13 Мужчины. 1500 м. Финал В (Matchtv.ru)
16.20 Мужчины. 1500 м. Финал А (Matchtv.ru)