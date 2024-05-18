Морено сообщил, что принял предложение о продлении контракта с «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что продолжит работу в российском клубе, несмотря на вылет из РПЛ.

18 мая «Сочи» дома уступил «Краснодару» в матче 29-го тура чемпионата России (2:3) и потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе страны. На данный момент в активе сочинцев 23 очка за тур до конца сезона. От зоны стыковых матчей южан отделяют 6 очков.

«Конечно, я разочарован тем, что команда вылетает. Команда заслуживала победу в этом матче, но, к сожалению, результат получился иным. Тем не менее я очень горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

46-летний Морено был назначен на пост главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. Ранее он работал в «Гранаде», «Монако», «Барселоне», «Сельте», «Роме» и сборной Испании.