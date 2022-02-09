Россия снова вышла в лидеры по общему количеству медалей на Олимпиаде в Пекине
Сборная России вышла в лидеры по общему количеству медалей на Олимпиаде
Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1500 метров.
Эта медаль стала 11-й для российской сборной на Играх в Пекине. По общему количеству наград Россия снова вышла в лидеры соревнований.
На второй строчке по этмоу показателю идет команда Норвегии, у которой 10 медалей разного достоинства.
При этом в неофициальном командном зачете норвежцы лидируют, так как у них четыре золотых медали. Россия же занимает только 8-е место, имея в активе два золота, три серебра и шесть бронз.
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