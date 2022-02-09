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Сегодня, 16:45

Россия снова вышла в лидеры по общему количеству медалей на Олимпиаде в Пекине

Сборная России вышла в лидеры по общему количеству медалей на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент
Семен Елистратов в финальном забеге на 1 500 метров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Семен Елистратов.
Фото AFP
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Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1500 метров.

Эта медаль стала 11-й для российской сборной на Играх в Пекине. По общему количеству наград Россия снова вышла в лидеры соревнований.

На второй строчке по этмоу показателю идет команда Норвегии, у которой 10 медалей разного достоинства.

При этом в неофициальном командном зачете норвежцы лидируют, так как у них четыре золотых медали. Россия же занимает только 8-е место, имея в активе два золота, три серебра и шесть бронз.

Олимпиада 2022: Семен Елистратов. Олимпиада 2022: Елистратов взял бронзу в шорт-треке! Скандал с российскими фигуристами и старт хоккея. Онлайн-трансляция 9 февраля

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/medals/
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