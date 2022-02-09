Россия снова вышла в лидеры по общему количеству медалей на Олимпиаде в Пекине

Сборная России вышла в лидеры по общему количеству медалей на Олимпиаде

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1500 метров.

Эта медаль стала 11-й для российской сборной на Играх в Пекине. По общему количеству наград Россия снова вышла в лидеры соревнований.

На второй строчке по этмоу показателю идет команда Норвегии, у которой 10 медалей разного достоинства.

При этом в неофициальном командном зачете норвежцы лидируют, так как у них четыре золотых медали. Россия же занимает только 8-е место, имея в активе два золота, три серебра и шесть бронз.